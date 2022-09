1er Salon Inclusif du Livre à Vernaison (69)

Ce salon inclusif souhaite porter une approche participative et inclusive de l’écriture et de la littérature. Il s’agit d’inviter chacun à interroger son positionnement et son comportement afin que tous puissent créer, s’exprimer, accéder aux objets culturels et permettre aux autres d’en faire autant.

Dans le cadre de ce salon inclusif qui regroupera plus d’une trentaine d’auteurs, quatre d’entre eux animeront des tables rondes sur différents aspects de l’articulation Littérature et Handicap(s),



– Le salon ouvrira ses portes le 23 octobre à la salle des fêtes de Vernaison au sud de Lyon.

– Les tables rondes auront aussi lieu le 23 octobre à la salle de fête de Venaison de 14h à 17h.

Organisé par l’association Handimat