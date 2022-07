Achats responsables : Le Réseau Gesat et HANDECO s’associent

Les deux réseaux nationaux dédiés à l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches d’achats inclusifs et responsables, Gesat et HANDECO, viennent de s’associer pour améliorer la poursuite de leur engagement commun et le faire perdurer.

Renforcer les achats inclusifs et responsables des donneurs d’ordres privés et publics : Tels sont les objectifs de la convention de partenariat signée par le Réseau Gesat et HANDECO.

En effet, ces deux réseaux nationaux dédiés à l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches d’achats inclusifs et responsables ont décidé de s’associer pour promouvoir ce type d’achats auprès des 2300 ESAT – Établissements et Services d’Accompagnement par le Travail – et EA – Entreprises Adaptées.

Poursuivre les démarches engagées avec le Marché de l’Inclusion

La conclusion de cette convention s’inscrit dans la continuité de la signature d’un partenariat avec le Marché de l’Inclusion, un service public porté par le Ministère du Travail.

Ce dernier recouvre un double objectif :

– Valoriser l’offre de services des prestataires inclusifs à un niveau national, tout en facilitant la démarche des acheteurs privés et publics.

– Mettre à la disposition du Ministère du Travail des informations qualifiées concernant les prestataires ESAT afin d’enrichir le moteur de recherche du Marché de l’Inclusion à destination des donneurs d’ordres. Et ce en s’appuyant sur leurs expertises respectives des réseaux Gesat et HANDECO pour aider les acheteurs à renforcer leur politique d’achats auprès de ces prestataires.

Consolider un accompagnement commun

Ainsi, c’est dans la continuité de cette collaboration que le Réseau Gesat et HANDECO franchissent une nouvelle étape. Concrètement, la convention signée par les deux partenaires définit les modalités de l’accompagnement commun qu’ils proposent aux acheteurs souhaitant renforcer leurs achats inclusifs dans le cadre du Marché de l’Inclusion.

En ce sens, la convention répond à trois objectifs :

– Poursuivre et accélérer la dynamique de collaboration engagée avec le Gouvernement.

– Faciliter encore davantage le parcours des donneurs d’ordres publics et privés, utilisateurs du Marché de l’Inclusion, en proposant un point d’entrée unique.

– Travailler les synergies et la complémentarité des expertises du Réseau GESAT et de HANDECO afin de valoriser l’offre des prestataires ESAT-EA.

« À travers cette convention de partenariat, nous souhaitons fédérer les compétences de nos deux réseaux afin de proposer un accompagnement au projet, selon des thématiques et besoins spécifiques en matière d’achats inclusifs et responsables d’acheteurs publics ou privés, ont déclaré conjointement Daniel Hauger, président du Réseau Gesat et Jean-Louis Garcia, président de HANDECO. Nous partageons une même ambition : fluidifier et faciliter le parcours des donneurs d’ordres tout en promouvant la richesse de l’offre des prestataires inclusifs et responsables partout en France ».

Pour en savoir plus sur le réseau Gesat : https://www.reseau-gesat.com/ et sur HANDECO : https://handeco.org/

En photo, de gauche à droite : Achats responsables : Le Réseau Gesat et HANDECO s’associent – Joseph Ramos, directeur général d’Handeco – Jean-Louis Garcia, président d’Handeco – Daniel Hauger, président du Réseau Gesat -DenisCharrier, directeur général du Reseau-Gesat.