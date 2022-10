Aidants : Le déploiement d’une nouvelle stratégie annoncé

À l’occasion de la Journée nationale des Aidants, le Gouvernement a annoncé ce 6 octobre 2022 le déploiement d’une nouvelle stratégie nationale pluriannuelle pour les aidants dès 2023.

Poursuivre l’effort pour apporter des réponses en proximité aux aidants, faciliter leur quotidien et leur permettre de mieux concilier aidance et vie professionnelle : Tels sont les sont objectifs de la nouvelle stratégie nationale pluriannuelle pour les aidants qui sera mise en œuvre par le Gouvernement dès 2023.

Alors que le nombre d’aidants estimé en France se situe entre 8 et 11 millions, le but également d’assurer la continuité de la « Stratégie Agir pour les aidants 2020-2022 ». Celle-ci avait notamment permis la création, l’élargissement et la revalorisation du congé proche aidants et de l’allocation journalière du proche aidant, la publication d’un guide à l’attention des entreprises sur les actions en faveur des aidants salariés ou encore le déploiement de l’offre de répit avec la création de 252 nouveaux lieux.

Agir en faveur du répit et de la reconnaissance des aidants

Ainsi, cette nouvelle stratégie nationale pour les aidants reposera sur un travail en lien étroit avec les associations et autour de deux enjeux majeurs :

– Renforcer le développement de l’offre de répit, tant sur le plan du maillage territorial et de la capacité de réponse, que sur le type de réponses apportées et leur adéquation aux besoins (exemples : relais auprès de la personne aidée dans son domicile, séjour conjoint pour les aidés et les aidants et actions spécifiques d’appui au quotidien pour les aidants). L’expérience de relayage à domicile, engagée en 2018, se poursuivra quant à elle jusqu’au 31 décembre 2023.

– Reconnaitre l’ensemble des aidants: un travail sera engagé sur la définition des proches aidants dans le code de l’action social et des familles, pour mieux inclure les aidants de personnes en situation de handicap et les aidants de personnes malades.

Un travail en co-construction avec les principaux intéressés

« Connaitre et reconnaitre les aidants et leur engagement, c’est une nécessité dans une société qui veille à garantir à chacun une place pleine et entière, a commenté Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Cette nouvelle stratégie, qui s’inscrit dans la continuité de la précédente, se co-construira pour et surtout avec les aidants. Pour accompagner et faciliter la vie des aidants et celle de leurs proches, nous serons toujours en soutien de ces maillons essentiels de la chaine de solidarité et vecteur du lien social qui nous unit tous ».

Des propos complétés par ceux de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées : « Les aidants jouent un rôle majeur auprès des personnes en situation de handicap, souvent pendant une grande partie de leur vie. Ils sont précieux au quotidien et permettent aux aidés de se réaliser pleinement. Qu’il s’agisse d’un enfant, d’un conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un parent ou d’un ami, leur présence est inestimable pour les personnes aidées. La Nation doit soutenir cette formidable solidarité humaine. »