Aides vers l’emploi : Un site qui référence les aides à la mobilité

Le site internet “Mes aides vers l’emploi” propose un tour d’horizon des aides à la mobilité accessibles aujourd’hui.

Selon le Gouvernement, une personne sur trois déclare aujourd’hui avoir déjà refusé un travail ou une formation pour des problèmes liés à la mobilité. C’est sur la base de ce constat que le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion lance le site internet grand public : « Mes aides vers l’emploi », plateforme qui référence les aides à la mobilité pour faciliter l’accès à l’emploi.

« De nombreuses aides existent pour financer son permis de conduire, acheter, réparer ou louer une voiture, mais leur visibilité reste limitée et l’information dispersée, commente ainsi Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l’insertion. La mobilité ne doit plus être un obstacle pour chercher, trouver ou conserver son emploi ».

Une information personnalisée et des possibilités d’accompagnement

Concrètement, le site « mesaidesverslemploi.fr » recense et oriente les internautes vers les aides au financement du permis de conduire, à l’achat, la réparation et la location de véhicules, l’acquisition de vélos électriques, les garages solidaires et les plateformes mobilité.

Il permet aux personnes en recherche d’emploi d’obtenir, en quelques clics, une information personnalisée, fiable et comparée des aides à la mobilité. Elles pourront également être guidées et accompagnées tout au long de la constitution de leur dossier de demande d’aides.

Un site élaboré avec de nombreux acteurs porteurs des aides vers l’emploi

Elaboré avec Pôle emploi, le site a été construit grâce à la coopération de nombreux partenaires : le ministère chargé des Transports, France Mobilités, le ministère des Solidarités et de la Santé, la délégation et les commissaires à la lutte contre la pauvreté ainsi que de la délégation à la prévention et à la sécurité routière, les réseaux de collectivités territoriales (Régions de France, Départements de France, Alliance Villes Emploi, Intercommunalités de France, le GART), Pôle emploi, l’Union nationale des Missions Locales, Action Logement, et l’AGEFIPH et le FASTT ainsi que des acteurs publics et privés de la mobilité solidaire (Mobin, Wimoov, Renault solidaire, Agil’ess Norauto, etc.).

« Chaque semaine, lorsque je rencontre à travers le pays nos concitoyens les plus éloignés de l’emploi, je constate que la mobilité est pour beaucoup un frein majeur pour retrouver une activité. Pour répondre à ces difficultés, ce site référencera désormais les solutions à disposition de ceux qui ont besoin de retrouver une autonomie dans leurs déplacements et faire aboutir ainsi leur projet professionnel », a déclaré Brigitte Klinkert, Ministre déléguée à l’Insertion. À noter que les autres financeurs et partenaires de la mobilité solidaire et de l’insertion dans l’emploi sont invités à référencer leurs aides à la mobilité.

À découvrir ici : https://mes-aides.pole-emploi.fr/