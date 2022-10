Ânes et handicaps : Deux journées dédiées dans toute la France

Les journées « Ânes et handicaps » sont organisées dans toute la France, les 7 et 8 octobre, par la Fédération Nationale Ânes et Randonnées – FNAR.

Faire découvrir la médiation animale mais aussi la randonnée avec des ânes, avec ou sans handicaps : C’est la raison d’être des Journées « Ânes et handicaps » organisées par la Fédération Nationale Ânes et Randonnées le vendredi 7 et le samedi 8 octobre dans toute la France. Dans ce cadre, une quinzaine d’âniers seront mobilisés.

À noter que ces portes-ouvertes sont destinées aux établissements le vendredi et aux personnes en situation de handicap avec leur famille, le samedi.

L’âne, un animal doux et stimulant pour les personnes en situation de handicap

« La médiation animale consiste à faire intervenir un animal soigneusement sélectionné et entraîné, encadré par un professionnel spécialisé auprès d’une ou plusieurs personnes dont les besoins ont été préalablement ciblés au regard de la pathologie, explique la Fédération Nationale Ânes et Randonnées (FNAR). Le but est de susciter des réactions favorisant leur potentiel cognitif, psychologique, physique ou social. L’âne est un animal stimulant, revalorisant et source de bien-être. Par sa simple présence et sa sérénité, il va apporter un moment agréable, serein et une prise de plaisir. L’ânier connaît chaque âne de son troupeau dans son individualité. Il sait comment va régir son animal. Dès les premières approches, la confiance et l’affection vont s’installer entre l’âne et la personne ».

En ce sens, l’âne se prête bien à un travail de médiation et il permet à des personnes en difficultés de tisser un lien affectif avec un animal particulièrement doux. « Sa taille modeste, sa lenteur, son sang-froid, sa présence et sa contenance rassurent et permettent de construire une relation sous l’œil expert de l’ânier », précise également la FNAR.

Des randonnées pour tous avec du matériel adapté

Ces journées « Ânes et handicap » sont aussi une occasion de découvrir ou redécouvrir les randonnées avec les ânes. Une expérience accessible à tous les membres de la famille, avec ou sans adaptation.

En effet, certains âniers investissent dans du matériel spécifique comme l’escargoline (véhicule hippomobile à trois roues) qui peut transporter des personnes en situation de handicap sur tous types de chemins.

« Les qualités physiques des ânes lui permettent de porter ou tracter avec conviction et humilité des charges importantes et la randonnée peut se faire en toute confiance, indiquent les organisateurs. Toute l’année, les ânes emmènent groupes et familles en balade durant une journée voire plus sur des sentiers ou des itinéraires créés pour la circonstance. Ces activités sont très appréciées, apportent beaucoup de plaisir aux petits comme aux plus grands et connaissent un beau succès. Il est temps de l’ouvrir à tous ».

Parallèlement aux randonnées, les participants das journées « Ânes et handicaps » pourront prendre part à des ateliers « découverte de l’âne » et « participation aux soins », des moments de brossage, de câlins, des essais de relaxation sur l’âne, des balades avec observation de la nature, des jeux de motricité.

L’objectif étant d’atteindre mise en confiance, dépassements des peurs, gestion des émotions, travail corporel : motricité, tonicité, sensations… ainsi que la détente et l’ouverture vers l’extérieur.

Infos pratiques

Portes ouvertes Ânes et handicap : vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022

Âniers participants : Anes en vexin (95), Aux Anes etc… (44), Les ânes de Farfara (07) Les ânes de la rêverie (17), la Belle Ânée (86), Carab’ânes (07), Donkey’âne (21), La Ferme d’Oulan Bat (31), La Flânerie d’Esquelbecq (59), Gentiâne (48) P’tit âne (43), PassMont’âne (26), Pieds d’aventures (85)

Contactez l’ânier avant votre venue (coordonnées sur ane-et-rando.com)

Pour plus d’informations, rendez-vous ici : www.ane-et-rando.com