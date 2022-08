Autonomie des personnes âgées : grande campagne d’information

Alors que 85% des français déclarent vouloir vieillir à domicile, la CNSA propose la diffusion de vidéos, des chroniques radios et un partenariat avec les médias pour aider les personnes âgées et leurs proches à garder leur autonomie entre août et octobre.

La CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, déploie une campagne d’information sur les solutions et les aides possibles pour les personnes âgées afin de faire face à la perte d’autonomie. L’objectif ? Répondre aux questions des personnes âgées ou de leurs proches. Ainsi, la campagne s’articule autour de la saison 5 du programme court « Ensemble pour l’autonomie » qui sera diffusé sur France Télévisions, de chroniques radios et d’un partenariat avec la presse quotidienne régionale (PQR).

Une série autour de l’autonomie des personnes âgées

Pour ce qui est du programme court, des vidéos d’environ 1 minute seront diffusées sur France Télévisions du 22 août au 21 octobre 2022. Au total, 5 épisodes inédits et 12 épisodes issus des anciennes saisons seront alors proposés. Ces épisodes répondront à trois interrogations principales des personnes âgées en perte d’autonomie et leurs proches : Comment puis-je être aidé chez moi pour conserver mon autonomie ? Comment vivre dans un chez soi plus sécurisé ? En tant que proche aidant, comment puis-je bénéficier d’aide et de soutien ? Les vidéos sont également traduites en langue des signes française et sont sous-titrées pour permettre à tous de les suivre.

Ces vidéos ont pour but de donner des conseils pratiques sur les aides pour conserver son autonomie chez soi. De nombreux thèmes seront ainsi abordés comme l’allocation personnalisée d’autonomie, l’entrée en établissement ou encore les aides destinées aux aidants. Voici en détail les thèmes des 5 épisodes inédits :

Que faire pour éviter les chutes ?

L’allocation journalière de proche aidant

Les plateformes d’accompagnement et de répit

La vie en résidence autonomie

Trouver des renseignements près de chez soi

Des chroniques radios pendant tout le mois de septembre

3 chroniques radios autour du thème de l’autonomie des personnes âgées seront aussi proposées du 1er septembre au 3 octobre 2022 sur Europe 1, France bleu, France inter, RTL et certaines radios d’outre-mer. Intitulées « Tout savoir sur », ces chroniques ont pour objectif de conseiller et d’orienter les personnes ou leurs proches vers les bons interlocuteurs. Des professionnels seront invités pour témoigner, en 1 minute, pour expliquer où trouver ces aides et comment se renseigner sur les démarches à effectuer, sur le changement de logement…

46 sites de la Presse Quotidienne Régionale proposeront des articles

Enfin, 46 sites de la presse et 42 applications de la presse quotidienne régionale proposeront des articles sur l’autonomie des personnes âgées. Cette campagne digitale sera déployée durant tout le mois de septembre 2022. Les médias qui participeront vont ainsi proposer à leurs lecteurs des dossiers sur 5 thématiques :

L’aide à l’autonomie : à qui s’adresser ?

Continuer à vivre chez soi

L’entrée en établissement

L’aménagement du domicile

Le soutien aux aidants.

Chaque thématique fera l’objet d’un traitement éditorial identique : un article, des chiffres clés, le témoignage de personnes âgées ou d’aidants autour de l’autonomie, une présentation de site pour les personnes âgées… Dans la continuité des campagnes précédentes, cette dernière relaie les informations disponibles sur le portail du gouvernement www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Loris Castaing