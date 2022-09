Beauté et déficience visuelle : Nouveau podcast de Véronique Barreau

“La beauté quand on ne la voit pas” : c’est le sujet abordé par Véronique Barreau à travers sa toute nouvelle série “Comprendre nos différences” !

Quelle idée se fait-on de la beauté quand on ne la voit pas? Comment vit-on le maquillage quand on est en déficience visuelle depuis plusieurs années?

♥️ Priscilla partage son témoignage dans notre podcast “Comprendre nos différences”.

Épisode 2 – Comprendre nos différences. La beauté quand on ne la voit pas. Le témoignage de Priscilla.

1’00 : Que représente la beauté pour toi?

2’00 : Comment abordes-tu la beauté physique chez l’autre? 5’50 : Comment se passe une mise en beauté/Maquillage pour toi?

8’25 : Quels conseils souhaites-tu donner à une personne malvoyante qui aurait l’envie de se maquiller?

♥️ Une émission de Véronique BARREAU Avec le mag Handirect www.handirect.fr

♥️ JAVAISPASVU accompagne l’image de soi des personnes atypiques, handicapées et touchées par la maladie.

Créé par Véronique BARREAU en 2014, JAVAISPASVU est engagé pour une meilleure image et estime des personnes atypiques, touchées par le handicap ou par la maladie. Nous agissons pour ouvrir le regard et pour ouvrir le cœur sur la différence. Nous agissons pour que toutes les natures humaines soient respectées et que chaque personne puisse se sentir valorisée. La question de l’IMAGE DE SOI, DU CORPS et du rapport aux autres sont ainsi au cœur de nos dispositifs et se veut le cœur de notre expertise métier.

Nos engagements :

* L’ACCOMPAGNEMENT : des hommes et les femmes vers une meilleure estime d’eux-mêmes, grâce à des consultations, des ateliers de conseil en image, des guidances sur l’image de soi. Nos consultations individuelles et nos ateliers s’effectuent en ligne avec Véronique Barreau.

* L’EVEIL DES CONSCIENCES du grand public, des professionnels, des aidants, des personnes concernées. Par des conférences, des masterclass, des livres, des livres, des vidéos et des podcasts.

* LA RECHERCHE et l’INNOVATION: via notre laboratoire d’idées et d’innovations mode, beauté et handicap Wiccifortheworld, qui œuvre depuis des années sur un principe de recherche/action en faveur d’une meilleure image pour tous.

Notre offre : Des livres, articles, vidéos, podcasts et masterclass sur les thèmes de l’image de soi, l’image du corps et l’estime de soi pendant le handicap ou la maladie et des outils pour accompagner l’image (cartes oracle pour l’estime de soi, matériel pour socio-conseillers en image…).

♥️ Notre site internet : www.javaispasvu.com

♥️ Pour rester connectés :

Notre site : www.javaispasvu.com

Nos réseaux sociaux :

Facebook : javaispasvu https://www.facebook.com/javaispasvu

Instagram : @barreau.veronique https://www.instagram.com/barreau.ver…

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/8673…