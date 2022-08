Bouger pour combattre la paralysie cérébrale avec Steptember

La Fondation Paralysie Cérébrale organise un défi ayant pour objectif d’encourager les participants à marcher 10 000 pas par jour pendant tout le mois de septembre.

Le défi Steptember, organisé par la Fondation Paralysie Cérébrale, est de retour cette année pour la rentrée ! Il s’agit d’un défi santé et bien-être qui a pour objectif d’encourager les participants à marcher 10 000 pas par jour pendant tout le mois de septembre et de demander à leur entourage de soutenir financièrement leur effort. L’objectif ? Récolter des fonds pour faire avancer la recherche sur la paralysie cérébrale. Il s’agit de la première cause de handicap moteur de l’enfant. Plus précisément, l’évènement doit, d’une part, permettre le financement d’un programme européen de recherche autour du diagnostic précoce du nourrisson atteint de paralysie générale, et d’une autre, soutenir l’étude CAP’ dont l’objectif est de démontrer qu’une rééducation intensive et ludique peut changer le pronostic des très jeunes enfants atteints de paralysie cérébrale.

Les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions pour participer à STEPtember sont ouvertes depuis le 20 juillet sur le site dédié. L’inscription coûte 25€ par personne; 15€ pour les enfants et les étudiants. Vous pouvez vous inscrire par groupe de quatre personnes au minimum ou en individuel. Sur le site, vous pourrez remplir et suivre vos performances, puis accéder à des classements des plus gros marcheurs et des plus gros collecteurs d’argent. Pour accompagner les participants, quatre coachs, Charli, Tej, Nic et Marc seront là pour donner des conseils.

200 000€ de fonds levés l’année dernière pour combattre la paralysie cérébrale

L’année dernière, le projet avait rassemblé plus de 2 000 marcheurs et permis de lever 200 000 euros de fonds. Les organisateurs espèrent mobiliser encore plus de monde cette année. Pour atteindre cet objectif, la fondation s’est associée à des entreprises. Ainsi, L’Oréal, Vulcain, IPSEN, COGEFI… proposeront à leurs salariés de rejoindre le projet. “En moyenne, quand on travaille dans un bureau, on ne fait que 3 000 pas par jour, défendent les organisateurs à travers un communiqué. Or, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de marcher 10 000 pas par jour pour rester en forme.”



