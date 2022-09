Fabrice Payen à la conquête de la Route du Rhum

Pour la première fois, les deux acteurs du service public de l’emploi, Pôle emploi et Cap emploi, ainsi que l’Agefiph s’unissent pour soutenir un athlète handisport, Fabrice Payen qui le premier skippeur appareillé d’un genou prothétique, dans son défi : la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022.

Confiance en soi, résilience en cas d’échec, esprit d’équipe, capacité à relever de nouveaux défis… Autant de compétences communes au sport et au monde de l’emploi que l’Agefiph, Cheops-le réseau des Cap emploi, et Pôle emploi souhaitent promouvoir à travers le parrainage d’une équipe pas comme les autres.

Fabrice Payen, skipper du multicoque « Ille-et-Vilaine Cap vers l’inclusion », explique cette rencontre : « Je suis ravi de ce nouveau soutien qui est en adéquation avec mon projet « Cap vers l’inclusion ». C’est une très belle opportunité de mettre en avant les actions de ces acteurs du service public ».

Christophe Roth, président de l’Agefiph ajoute : « l’Agefiph est engagée sur le thématique du sport, notamment parce qu’avec l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, s’ouvre une formidable opportunité pour transformer durablement le monde du travail. En effet, les jeux de Paris 2024 devraient concerner plus de 150000 emplois, il nous importe que les personnes en situation de handicap puissent en bénéficier. Cette accélération, ne pourra se concrétiser sans une coopération, des acteurs sur le terrain, au plus près des besoins des employeurs et des personnes en situation de handicap. Le soutien autour de Fabrice Payen est inspirant et rythme l’ambition de l’Agefiph activateur de progrès pour défendre la place de chacun au milieu de tous. L’Agefiph est fière de soutenir Fabrice Payen. »

Jean-Pierre Benazet, Président de Cheops-le réseau des Cap emploi, précise également :

« Nous avons à cœur de soutenir Fabrice Payen dans cette belle aventure de la Route du Rhum 2022 car le message est fort : il n’y pas de projet qui ne puisse être vécu et porté. A ses côtés dans la course, nous tenons le même cap : entretenir l’envie, s’entourer de

partenaires pour agir collectivement et hisser la grand-voile pour faire de l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, une réussite ».

Jean Bassères, Directeur Général de Pôle emploi, affirme quant à lui : « Pôle emploi est très fier de soutenir Fabrice Payen pour la route du Rhum 2022. Fabrice Payen est un véritable modèle. Il incarne des valeurs d’inclusion que nous défendons, des convictions que nous portons auprès des demandeurs d’emploi, en étant notamment partenaires également des Jeux Olympiques 2024 et du Stade vers l’emploi qui permet de recruter autrement. Chacun peut trouver sa place dans notre société, quel que soit son handicap, son genre ou son âge. Nous y croyons fermement. Le parcours remarquable de Fabrice Payen est emblématique de ce dépassement de soi, de cette volonté de réussir que nos conseillers travaillent avec les demandeurs d’emploi. Les valeurs du sport sont un formidable vecteur d’insertion professionnelle ».Pour en savoir plus : https://fabricepayen.fr/