Championnats du monde de para cyclisme : 17 médailles pour la France !

Les Français ont remporté 6 titres lors des championnats du monde de para cyclisme qui se déroulaient du 11 au 14 août 2022 au Canada.

L’équipe de France de para cyclisme a décroché un total de 17 médailles lors des championnats du monde au Canada, parmi lesquelles 6 titres. Une superbe performance qui fait suite aux championnats d’Europe où les Français avaient remporté 23 médailles, dont 11 en or. Les bleus se sont ainsi positionnés à la cinquième place au classement des meilleurs nations (calculé en fonction du plus grand nombre de médailles d’or) tout en étant le deuxième pays à ramener le plus de médailles derrière l’Italie et ses 20 récompenses. Les Pays-Bas, l’Allemagne et les États-Unis, sont classés respectivement 1er, 2e et 3e du classement officiel grâce à leurs 14, 14 et 12 récompenses, mais 11, 8 et 7 titres.

Des championnats du monde de para cyclisme réussis mais…

Malgré ces bons résultats, le staff de l’équipe de France ne veut pas se reposer sur ses lauriers et ne s’enflamme pas. « Le bilan est bon, même très bon, analyse Mathieu Jeanne entraîneur national. Pas excellent, cependant. Ce n’est pas de la prétention. Seulement, sur les épreuves de contre-la-montre, on fait beaucoup de deuxièmes, troisièmes, voire quatrièmes places, avec très peu d’écart. » Il reste donc du travail pour nos Français dans l’optique des prochaines échéances.

« C’est rassurant : nous avons encore des pistes et des voies d’améliorations »

Mathieu Jeanne se veut cependant optimiste : « C’est rassurant : nous avons encore des pistes et des voies d’améliorations pour aller chercher l’or sur les chronos ». Il se félicite d’ailleurs des performances des nouveaux venus en équipe de France handisport : « De manière générale, la jeunesse progresse à vitesse grand V.» Les bleus ont à présent rendez-vous du 20 au 23 octobre à Saint-Quentin en Yvelines pour les championnats du monde de para cyclisme sur piste, puis auront à cœur de se préparer en vu des Jeux Paralympiques de 2024 en France.

Tableau des médailles des championnats du monde de para cyclisme :

MÉDAILLES D’OR:

Florian JOUANNY – MH2 / CEL et Relais

Riadh TARSIM – MH3 / CEL et Relais

Loïc VERGNAUD – MH5 / Relais

Alexandre LÉAUTÉ – MC2 / CEL

Marie PATOUILLET – WC5 / CEL

Kévin LE CUNFF – MC5 / CEL

MÉDAILLES D’ARGENT :

Florian JOUANNY – MH2 / CLM

Loic VERGNAUD – MH5 / CLM et CEL

Alexandre LÉAUTÉ – MC2 / CLM

Dorian FOULON – MC5 / CLM

Florian CHAPEAU – MC2 / CEL

Alexandre LLOVERAS et Maxime GRESSIER (Pilote) – MB / CLM

MÉDAILLES DE BRONZE

Florian BOUZIANI – MC3 / CLM

Alexandre LLOVERAS et Maxime GRESSIER (Pilote) – MB / CLM

Kévin LE CUNFF – MC5 / CLM

Mathieu BOSREDON – MH4 / CEL

Loris Castaing