Performance historique pour la France lors des championnats du monde de Para Cyclisme sur piste !

Pour la première fois la France se place sur le podium des championnats du monde de Para Cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les athlètes français repartent de la compétition avec 17 médailles dont 6 titres.

Les Français ont remporté 6 titres lors des championnats du monde de para cyclisme sur piste qui se déroulaient du 20 au 23 octobre 2022 à Saint-Quentin-en-Yvelines. En revenant avec 17 médailles dont six en or, les bleus montent ainsi sur la troisième marche du tableau des médailles, derrière la Grande-Bretagne (28 médailles dont 20 en or) et l’Australie (19 médailles dont 7 titres). Une performance historique pour l’équipe de France de Cyclisme Handisport puisqu’il s’agit de la première fois que les tricolores montent sur le podium des meilleures nations de la compétition. Ces résultats s’inscrivent dans la continuité de ceux qu’avait réalisés l’équipe de France lors des championnats du monde handisport de para cyclisme sur route. Durant cette compétition, les tricolores avaient remporté… 17 médailles et 6 titres également.

Objectif : les Jeux Paralympiques 2024 !

Le staff de l’équipe de France ne peut que se féliciter de ces bons résultats aux championnats du monde de para cyclisme sur piste : « Avec 17 médailles, 6 en or, 5 en argent et 6 en bronze, le bilan est excellent », s’enthousiasme Mathieu Jeanne, l’entraineur national des bleus. L’objectif assumé à présent est de préparer les Jeux Paralympiques de 2024 de Paris : «À deux ans des Jeux, sur la piste où vont se dérouler les épreuves de Paris 2024, cette compétition était très importante, confirme Mathieu Jeanne, les Tricolores ont répondu aux attentes et placé de belles promesses dans l’optique de Paris 2024 ». Malgré tout, l’entraineur ne veut pas se reposer sur ses lauriers et rappelle qu’il faudra encore travailler : « Il y a encore des choses à travailler. Ils (les athlètes) vont devoir confirmer encore et encore et durer pour rester très performants aux Jeux de Paris. » D’autant que malgré d’excellentes performances, l’équipe de France reste très loin de la Grande-Bretagne, qui roule littéralement sur l’ensemble de la compétition avec ses 20 médailles d’or.

Performance XXL pour Alexandre Léauté

Cette performance aux championnats du monde de para cyclisme sur piste, l’équipe de France la doit largement aux excellents résultats d’Alexandre Léauté et à la montée en puissance d’une nouvelle génération. À 22 ans seulement, le tricolore repart de la compétition avec 4 titres de champion du monde et une médaille d’argent. « Alexandre progresse encore, en écrasant vraiment ses adversaires. Il a établi des records du monde sur les trois épreuves auxquelles il a participé, s’exclame Mathieu Jeanne, qui nuance cependant la situation. C’est impressionnant mais on est en handisport donc il peut y avoir un nouveau coureur qui arrive, d’autres qui progressent. » Il faut aussi féliciter Dorian Foulon qui remporte quant à lui deux titres, à 24 ans.

Tableau des médailles des championnats du monde de para cyclisme sur piste :

Médailles d’or :



Alexandre LÉAUTÉ – Omnium C2

Alexandre LÉAUTÉ – 15km Scratch C2

Alexandre LÉAUTÉ – 1km contre-la-montre C2

Alexandre LÉAUTÉ – 3km poursuite individuelle C2

Dorian FOULON – Poursuite individuelle C5 Dorian FOULON – Omnium C5



Médailles d’argent :



Alexandre LÉAUTÉ, Dorian FOULON, Kévin LE CUNFF – Vitesse par équipe 750m (C1-5) Marie PATOUILLET – Omnium C5 Marie PATOUILLET – Poursuite individuelle C5 Heidi GAUGAIN – 3km poursuite individuelle C5 Dorian FOULON – 15km scratch C5



Médailles de bronze :



Heidi GAUGAIN – Omnium C5 Christelle RIBAULT – 15km Scratch C2 Alexandre LLOVERAS / Maxime GRESSIER – Anne-Sophie CENTIS / Elise DELZENNE 750 sprint par équipe tandem Anne-Sophie CENTIS – Elise DELZNENNE– 3km poursuite individuelle B

Marie PATOUILLET – 10km scratch C5

Dorian FOULON – 1000m contre-la-montre C5

Photos : Jean-Baptiste Benavent & Didier EchelardIndividuelle

Loris Castaing