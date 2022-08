Concours d’inventions pour le handicap : 25e édition de Fab Life

Officiellement lancée depuis le 16 mai 2022, la 25e édition du concours d’inventions pour le handicap Fab Life fait son grand retour. En effet, Handicap International invite les bricolo-créateurs à partager leurs solutions pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap.

Depuis maintenant 25 ans, l’association Handicap International appelle les citoyens à s’inscrire au concours d’inventions pour le handicap afin de rejoindre la communauté Fab Life.

De nouveau parrainée cette année par Jérôme Bonaldi et Grégory Cuilleron, la 25e édition du concours Fab Life propose aux participants, chaque année, d’inventer de nouvelles solutions qui pourront bénéficier à des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

Malgré un marché peu inclusif et souvent très coûteux, les passionnés du système D qui souhaitent participer au concours, imaginent ainsi des solutions qui imposent peu de frais, afin de faciliter le quotidien des familles.

Quelques exemples d’inventions pour le handicap issues du concours

Même si le concours Fab Life permet aux personnes en situation de handicap de faciliter leur quotidien davantage, il reste avant tout un lieu de partage, de créations et également de bonnes astuces pour faire face au handicap. Pour preuve, voici quelques-unes des inventions :

Auguste a fabriqué un support permettant de nettoyer ses lunettes d’une seule main.

Christophe peut à présent jouer à la pétanque depuis son fauteuil grâce à un support imprimé en 3D.

Loïc a inventé une poignée de redressement permettant de se relever facilement lorsqu’il faut accéder à des rangements au niveau du sol.

Audrey a imaginé la cravate de machouillage, un objet construit à partir d’une ceinture de sécurité pour limiter les risques d’ingurgiter du tissu.

Richard a conçu une voiture électrique entièrement sur mesure afin que son fils polyhandicapé puisse s’amuser et profiter de sensations fortes.

Jérôme Bonaldi, parrain du concours Fab Life, évoque les bienfaits du concours : « Fab Life c’est une grande famille, tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte pour aider ou partager sa trouvaille. Chaque année les idées fusent et les projets sont impressionnants ! C’est un concours qui fait du bien au moral ! ».

Un concours qui se modernise davantage

Avec le développement des différents supports de déplacements pour les personnes en situation de handicap, le concours d’inventions pour le handicap a souhaité suivre cette tendance. Effectivement, le concours Fab Life s’est davantage diversifié et a gagné petit à petit en technique grâce notamment aux différents makers. Des « Géo Trouvetous » nouvelle génération, basés dans les fab labs, apportent des technologies et un savoir-faire solide, tout en restant fidèle à son idéologie solidaire et humaine.

Un avis que partage Grégory Cuilleron, également parrain du concours : « Au fil des années, Fab Life s’est imposé en matière d’innovation. En chacun d’entre nous, une idée pourra aider quelqu’un dans le besoin, il suffit que cette petite graine germe. Fab Life, c’est un peu le terreau dans lequel on plante l’idée ! A chaque problème sa solution, c’est ça que j’aime avec ce concours ».

Déposez votre dossier avant le 30 septembre 2022 !

Concernant les modalités de participation, il vous suffit de déposer en ligne votre dossier de participation (photos et vidéos) avec le même mot d’ordre pour tous : « Faciliter le quotidien d’une personne en situation de handicap, d’un proche vieillissant et dépendant ou encore d’une personne alitée et/ou en perte de mobilité temporaire. En bref, toute personne qui a un besoin particulier. Bien sûr, l’inventeur peut lui aussi être le bénéficiaire ! ».

Voici également les dates à retenir pour le concours Fab Life :

Appel à participation : du 16 mai au 30 septembre 2022.

Vote du public : du 1 er novembre 2022 au 9 janvier 2023.

novembre 2022 au 9 janvier 2023. Remise des prix : 3 février 2023.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur Fab Life ou même si vous envisagez de participer au concours, rendez-vous ici.

Robin Hubert