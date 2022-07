Consentement de la personne en situation de handicap : Un guide dédié

Un collectif d’acteurs de la région Grand-Est lance un guide consacré au consentement de la personne en situation de handicap à destination des aidants et des professionnels.

« Comment s’assurer que le consentement soit au cœur de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, dans tous les domaines de la vie quotidienne ? » : Telle est la question, particulièrement complexe, sur laquelle se penche le guide numérique « Le consentement de la personne en situation de handicap ».

La recherche du consentement, une quête permanente auprès de la personne en situation de handicap

Conçu à destination des aidants et des professionnels, ce document a été mis au point par un collectif d’acteurs de la région Grand-Est, avec des groupes de travail rassemblant plus de 80 personnes (personnes concernées, parents, aidants, professionnels de divers secteurs) et modérés par un représentant d’usager.

« Nous souhaitons montrer comment la recherche d’adhésion et du consentement est une quête permanente auprès de la personne en situation de handicap pour sa vie quotidienne, ses choix de lieu de vie, ses soins, sa vie sentimentale, expliquent ses auteurs. Nous proposons, à cette fin, des outils « pratico-pratiques.

Des mesures de protection aux soins, en passant par la vie sentimentale et le choix du lieu de vie

Parmi les différents thèmes évoqués dans ce guide, on trouve 5 grands domaines :

– la mesure de protection ;

– le consentement au choix du lieu de vie ;

– les actes de la vie quotidienne ;

– la vie sentimentale ;

– le consentement aux soins.

Un rappel législatif est par ailleurs proposé dans chacun de ces chapitres, ainsi que de nombreuses ressources pour concrétiser les conseils théoriques et approfondir les nombreux sujets abordés. De multiples témoignages et des liens vers des vidéos explicatives ponctuent également les pages de ce document numérique. Vous y trouverez aussi un tableau récapitulatif des actes personnels à la personne protégée (UDAF de la Marne) et des informations relatives aux différents lieux de vie des personnes en situation de handicap.

Le guide « Le consentement de la personne en situation de handicap » est téléchargeable gratuitement en cliquant ici.