Couple et stomie : « Mon petit ami vit avec une poche »

A vrai dire, c’est moi qui ai évoqué le sujet en premier. Je m’en doutais déjà mais il était hors de question pour lui de me révéler son “grand” secret. Au bout de quelques mois, j’ai craqué et je lui ai dit que je pensais qu’il avait une stomie. Il ne s’est pas étendu sur le sujet ce jour-là, il m’en a parlé petit à petit par la suite.

– Quelle a été votre réaction lorsqu’il vous a dit qu’il vivait avec une stomie ?

Je m’en doutais déjà, alors j’étais juste inquiète qu’il se sente mal que j’ai découvert son secret. Je me sentais juste triste qu’il soit embarrassé à ce propos et se cache. Après, moi, personnellement, ça ne m’a rien fait.

– Quelle a été la sienne ? Vous a-t-il dit qu’il avait peur de votre réaction ?

Je ne peux pas parler pour lui, mais je pense qu’il était un peu choqué que je le découvre aussi vite. Cependant, je pense qu’au fond c’était aussi un soulagement de ne pas avoir à mentir là-dessus. Je sais qu’avant d’être avec moi il faisait passer sa poche pour un pansement…

– Est-ce que vous lui avez posé des questions à ce sujet ? Si oui, lesquelles ?

Bien sûr, j’avais plein de questions ! Puis, je voulais le connaître et cela fait partie de sa vie.

Je lui ai demandé ce qui lui était arrivé, depuis quand il avait sa poche, s’il le vivait bien, s’il allait la garder toute sa vie, si ça lui faisait mal, etc. Sur le côté plus pratique, je me demandais s’il pouvait se baigner, s’il y avait des sports qu’il ne pouvait pas pratiquer, si ça posait problème de partir longtemps dans un endroit sans toilettes, etc. La liste est longue !

– Pensez-vous que la présence d’une stomie rende la relation de couple différente ?

Pas du tout, dans mon cas je n’ai vu aucune différence. Après, je parle évidemment de mon cas personnel. Je sais qu’il y a des personnes pour qui les choses sont beaucoup plus compliquées, chaque situation est différente.

– Pouvez-vous entretenir des relations sexuelles comme n’importe quel couple, malgré la stomie ? Y a-t-il des précautions particulières à prendre ?

Oui, bien sûr. Là aussi je n’ai vu aucune différence ! Il faut juste faire attention à ne pas s’appuyer trop fort sur la stomie ou arracher la poche. Quant à lui, il mettait une poche neuve et propre avant. Nous n’avions aucun tabou par rapport à ça, alors tout se passait très bien. Vous savez, au bout d’un moment on ne remarque même plus la poche !