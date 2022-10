Crohn : Un ouvrage illustré pour voir la maladie sous un autre angle

Ma Crohn de vie : Le roman graphique et autobiographique de Juliette Mercier vous embarque dans les coulisses des MICI – Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin – qui regroupent la maladie de Crohn et la RCH.

Juliette Mercier, alias @stomiebusy, a découvert sa maladie de Crohn à l’âge de 15 ans. S’en suivent 12 ans de combat acharné, alternant crises de douleurs et aller-retours à l’hôpital jusqu’à ce que son pronostic vital soit mis en jeu… nécessitant une opération de l’intestin et la mise en place d’une poche, appelée stomie, qui ne la quittera plus.

C’est cette histoire qu’elle raconte à travers son roman graphique « Ma Crohn de vie », ouvrage superbement illustré, plein d’humour et accessible à tous.

“Je ne vais pas vous mentir, c’est une histoire qui commence mal ! Debout, à poil, en pleine embrouille avec mon miroir, entre dégoût de moi-même et désespoir. 37 kilos, squelettique, le teint gris, les yeux cernés, j’ai mal au dos, au ventre, au corps tout entier, je peux à peine marcher… Je me tiens là et je fais la gueule devant la glace de cette salle de bains aseptisée. Pas la moue attendrissante d’une petite fille qui boude, non, plutôt une tête de déterrée, le genre qui a douillé, qui est épuisée et qui a juste envie de se laisser aller, raconte Juliette Mercier. Pour la première fois après dix jours alitée, je soulève les pansements qui cachent les plaies des drains à peine retirés pour m’intéresser à ce ventre perforé qui ne sera plus jamais entier. Je me contemple ou plutôt je découvre, j’examine, je constate les dégâts que la maladie de Crohn a causés. Je me demande comment je vais accepter, assumer et retrouver une meilleure vie que celle que j’ai laissée. J’ai une bonne partie de mon intestin en moins, un boyau amputé, une poche qui pend sur mon ventre”.

