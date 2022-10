Des enfants amputés rencontrent des champions d’athlétisme à l’Össur Junior Day

La troisième édition de l’Össur Junior Day a rassemblé 110 participants autour de l’athlétisme, dont une vingtaine d’enfants amputés qui ont pu rencontré des champions paralympiques.

Permettre aux enfants amputés de courir aux côtés de grands champions d’athlétisme avec des lames de course : Telle est la vocation de l’événement « Össur Junior Day » dont la troisième édition a eu lieu le 1er octobre dernier, à la Halle d’Athlétisme Stéphane Diagana, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Des champions aux côtés des enfants

Organisée par l’association Entr’Aide et la société Össur, cette journée a été marquée par la présence de nombreux champions d’athlétisme handisport. Parmi eux :

– Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité Paralympique. À son palmarès : neuf médailles aux Jeux Paralympiques (Pékin, Londres, Rio et Tokyo) et douze médailles mondiales. Ses disciplines sont le saut en longueur, le 100m, le 200m et le 400m.

– Dimitri Pavadé, athlète paralympique français en lice pour les Jeux 2024. Technicien orthoprothésiste, il concourt déjà sur les plus grandes scènes internationales. Né à la Réunion, il a décroché sa deuxième médaille internationale (argent) à l’occasion des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020.

Au programme pour les 110 participants, dont une vingtaine d’enfants amputés âgés de 6 à 18 ans : des rencontres et des ateliers collectifs avec des athlètes de haut niveau, un challenge sportif et ludique, une remise de récompenses et un goûter de clôture.

Une belle réussite pour cet événement qui avait dû être reporté plusieurs fois en raison du contexte sanitaire lié au Covid-19.

Les participants ont pris part à un challenge sportif.

Un projet pour permettre à tous les enfants amputés de courir

En parallèle de la Journée Össur Junior Day, l’association Entr’Aide a créé, en partenariat avec Össur, le projet ‘’Une lame pour courir’’, sous l’impulsion de l’orthoprothésiste et ergothérapeute Jean-Luc Clémençon. Objectif : permettre à tous les enfants amputés ou souffrant d’agénésie des membres inférieurs de pouvoir s’adonner au plaisir de courir, et ce malgré le coût élevé du matériel, qui ne figure pas sur la liste des produits pris en charge par la Sécurité Sociale.

Ainsi, le but de l’association est donc d’acquérir un certain nombre de lames de course pour les répartir gratuitement entre les enfants demandeurs.

« Ces lames sont étalonnées par tranche de 5 kg du poids de l’enfant. Pour avoir une lame optimale, il faut donc en changer régulièrement au cours de la croissance, d’où l’idée de la mutualisation de ce matériel », précise l’association.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici.