Entreprise inclusive : De l’accessibilité à la sensibilisation

À travers sa nouvelle chronique, Mylan Douthe se penche sur la politique inclusive des entreprises à travers l’exemple de Regaz-Bordeaux, qui a décidé de prendre un tournant en ce sens.

Par Mylan Douthe. Regaz-Bordeaux gère la distribution publique de gaz naturel sur 46 communes en Gironde : acheminement du gaz naturel, raccordements au réseau, entretien etc. Le groupe est devenu, en 2018, le premier distributeur de gaz naturel en France à obtenir les quatre certifications sur les enjeux majeurs que sont la Qualité, la Santé-Sécurité, l’Environnement et l’Énergie. Affirmant ainsi sa volonté forte de contribution sociétale et environnementale en tant qu’entreprise inclusive.

Faire bouger les lignes pour devenir une entreprise inclusive

Le groupe, qui dispose d’ores et déjà d’une démarche RSE – responsabilité sociétale des entreprises – très forte autour des enjeux de développement durable des territoires, souhaite désormais élargir sa démarche de politique inclusive dans l’entreprise. Tour d’horizons de cette toute nouvelle volonté, avec en perspective des actions et des partenariats visant à faire bouger les lignes !

La nouvelle directrice de la RSE, de la communication et des relations extérieures du groupe, Magali Poinsu, arrivée en février 2021 dans ses fonctions est très attachée à la réduction des inégalités, sous toutes ses formes ! Son passé de directrice de cabinet parlementaire, l’a renforcée dans l’une de ses convictions profondes : la nécessité d’une action collective pour faire changer les choses « personne ne changera le monde seul. Associations, pouvoirs publics et entreprises doivent chacun apporter leur pierre à l’édifice ». Témoigne-t-elle.

L’entreprise est déjà investie depuis plusieurs mois en interne dans l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap, ils ont ainsi accueilli un jeune sur une fonction support 20 heures par semaines, mais ils ont conscience de la nécessité d’accroitre fortement et durablement cette action dans un avenir proche.

Rendre l’entreprise accessible à tous

L’objectif nouveau est donc clair : rendre l’entreprise accessible à tous. Maintenant la question est de savoir, concrètement comment faire. A cela, ils ont déjà la réponse. Sensibiliser, créer du lien et faire changer le regard des différentes parties prenantes de leur environnement (RH, dirigeants, candidats à l’emploi, personnes désireuses de rejoindre notre entreprise, …).

Ce rôle, nouvellement moteur du changement sur les questions de Diversité & d’Inclusion ils veulent le co construire en lien étroit avec le secteur adapté local et, en l’occurrence, avec NovaSancO.

NovaSancO s’est lancée depuis sa création, en 2016, le défi de devenir la première entreprise dans le domaine du Numérique agréée EA (Entreprise Adaptée) et ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale et et OF (Organisme de Formation) en France.

Avec une équipe composée majoritairement de salariés en situation de handicap, l’agence NovaSancO, propose à ses clients des offres à la croisée de la communication et des nouvelles technologies, des solutions clé en main ou sur mesure tant sur les thèmes de la communication que du digital.

Outre l’engagement numéro 4 « Préserver la santé et la sécurité des salariés et promouvoir la diversité dans l’entreprise » le groupe s’est également engagé à associer les fournisseurs et prestataires aux objectifs RSE de l’entreprise, et à développer les actions de protection environnementale et de maîtrise de l’énergie en réduisant ses impacts environnementaux et émissions de gaz à effet de serre.

L’entreprise ne demande qu’à faire encore mieux, aider, contribuer. Et pour cela elle est prête à mettre des moyens pour accélérer les processus de changement positif. Elle se montre pleinement consciente que nous vivons dans une époque au sein de laquelle les valeurs comptent et ou par conséquent les engagement RSE de ce type sont bien plus encore que par le passé scrutés et évalués par les candidats et potentiels collaborateurs. Cela achève donc logiquement de renforcer leur conviction selon laquelle il est absolument essentiel de rendre notre monde plus inclusif durable et solidaire.