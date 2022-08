Établissements accessibles aux sourds ou malentendants : L’annuaire créé

La Fédération Française de l’Accessibilité propose désormais un annuaire de tous les établissements accessibles aux publics sourds ou malentendants.

Créée en janvier 2022, la Fédération Française de l’Accessibilité, ou FFA, avait clairement fait part de sa volonté d’agir en faveur d’une meilleure prise en compte des besoins liés aux différents types de handicaps. C’est en ce sens qu’elle propose désormais un annuaire des établissements accessibles à aux publics sourds ou malentendants.

50 000 établissements aux personnes sourdes ou malentendantes référencés

Tout en poursuivant ses actions pour la simplification du parcours des personnes sourdes ou malentendantes en matière d’accessibilité téléphonique, la FFA met ainsi à disposition, depuis son site internet, un annuaire de tous les établissements publics et privés rendus accessibles par Acceo, Deafi, Elioz et Sourdline.

Par établissements publics, on fait référence à l’État, aux administrations, aux collectivités territoriales, aux communes et aux communautés de communes notamment.

Quant aux établissements privés, il peut s’agir, par exemple, des entreprises, des associations, et des lieux d’exercice de professions libérales destinés à recevoir du public.

Au total, l’annuaire rescence plus de 50 000 services. La Fédération Française de l’Accessibilité précise que certains des établissements recensés sont également accessibles aux personnes sourdaveugles et aphasiques, et que certains sont aussi accessibles en face à face.

À noter que cet annuaire sera mis à jour en temps réel par les membres de la FFA.

La FFA – Fédération Française de l’Accessibilité

Réunissant plusieurs acteurs issus du domaine du handicap notamment, la Fédération Française de l’Accessibilité, ou FFA, s’est donné pour mission de défendre et faire progresser l’accessibilité tant personnelle que professionnelle des personnes concernées. Elle affirme sa volonté de s’investir et d’être force de proposition sur tout sujet lié à l’accessibilité. “La profession, jusqu’à présent, n’était ni organisée ni coordonnée alors qu’elle est très spécifique et a des besoins communs. Il était donc naturel que les acteurs du marché se regroupent, comme n’importe quelle fédération professionnelle”, ont par ailleurs commenté ses membres.

Pour consulter l’annuaire, rendez-vous ici : https://www.ffaccessibilite.fr/annuaire/

Et pour toute autre question : [email protected]