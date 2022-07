Exposition APF France handicap : une exposition à découvrir

L’exposition APF France handicap organise un événement culturel du 11 au 22 août 2022 à l’Orangerie du Sénat. L’association vous invite à découvrir l’exposition intitulée « L’Art coûte que coûte ».

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Sénat accueille, du 11 au 22 août 2022, à l’Orangerie du Jardin du Luxembourg, une exposition de l’association APF France handicap intitulée « L’art coûte que coûte ».

120 œuvres et 49 artistes en situation de handicap

Composée d’œuvres très variées, cette exposition invite les visiteurs à découvrir près de 120 créations réalisées par 49 résidents d’établissements franciliens de l’association APF France handicap durant cette exposition. Sculptures, toiles, dessins, collages… à l’image de la diversité des artistes qui les ont fait naître.

Étant donné que la majorité des ateliers proviennent d’arts plastiques de la résidence du Maine à Paris, ainsi que de l’institut d’éducation motrice du Petit Tremblay, l’entreprise a souhaité valoriser le travail exercé par les artistes.

“Des créations qui sont le résultat d’un travail de longue haleine, d’une qualité et d’une originalité exceptionnelle”, souligne APF France handicap.

Elle ajoute par ailleurs que cette exposition est “un espace qui se veut riche et accessible et qui répond à une ambition de diversité et de qualité. Les œuvres présentées sont hétéroclites comme celles des résidents Brigitte Picard et ses visages à la beauté plastique indéniable, d’Abderhamann Bari et ses paysages aux couleurs chaudes ou encore de Julie Capdevielle et ses petits dessins à la Jérôme Bosch“.

L’association se lance dans une nouvelle expérience

Depuis plus de 20 ans, l’art fait partie intégrante de la vie de l’association APF France handicap.

En effet, l’association propose régulièrement des ateliers d’arts plastiques à ses résidents, afin de “laisser libre court à leur fibre artistique” et mettre en avant leur talent. Petit à petit, ces établissements ont ainsi organisé des expositions éphémères, réunissant toujours plus de créations uniques.

Puis, après plusieurs années de travail, le travail des résidents a été remarqué par deux structures :

– La commission de sélection des expositions du Sénat.

– Les deux structures pionnières à savoir la résidence du Maine à Paris 14e et l’Institut d’Éducation Motrice (IEM) du Petit Tremblay du côté de l’Essonne.

C’est ce qui a finalement donné lieu à l’exposition “L’Art coûte que coûte”.

APF France handicap : une importante association française

APF France handicap, anciennement appelée Association des paralysés de France, a été créée en 1933 par quatre jeunes atteints de poliomyélite. Elle est reconnue pour son utilité publique, sa défense et sa représentation des personnes en situation de handicap.

Ainsi, chaque année, elle mobilise environ 85 000 acteurs et intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne, notamment grâce à son réseau national de proximité qui comporte plus de 550 structures. Parmi elles : les délégations, les services, les établissements sociaux et médico-sociaux et enfin les entreprises adaptées qu’elle gère.

Comment visiter l’exposition ?

Vous trouverez ci-dessous, toutes les informations nécessaires pour pouvoir visiter l’exposition du 11 au 22 août 2022 :

Adresse : Jardin du Luxembourg, 75 006 Paris

Accès porte Férou (19 bis rue de Vaugirard)

Métro : Odéon (lignes 4 et 10), Mabillon (10), Saint-Germain-des-Prés (4)

RER B : station Luxembourg-Sénat

Bus : 58, 84, 89

Parcs de stationnement : Saint-Sulpice, Marché Saint-Germain

À noter que les entrées libres sont disponibles du lundi au dimanche de 11h à 20h.

Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site d’APF France handicap.

Robin Hubert