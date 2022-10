« Festiv’Adèle », un projet audacieux

Résolument attachée à promouvoir le pouvoir d’agir de chaque personne qu’elle accompagne, l’association Adèle de Glaubitz fait les choses en grand en organisant durant tout le mois d’octobre le FESTIV’ADELE, à l’occasion de son 30e anniversaire.

Dédié aux Alsaciens de tous horizons, aux personnes accueillies dans les établissements, aux parents, familles, professionnels, membres et bénévoles, amis ou encore partenaires, l’association souhaite fédérer largement autour de la célébration des possibles. Ce projet audacieux est aussi l’occasion pour l’association Adèle de Glaubitz, acteur de poids en Alsace avec 38 établissements d’accueil, de valoriser trois décennies d’engagement social, médico-social et sanitaire.

Le FESTIV’ADELE est soutenu par la Ville de Strasbourg, ainsi que de nombreux partenaires et mécènes qui apportent leur concours logistique et financier en faveur d’un événement à l’impact sociétal fort pour le territoire.

Un mois de partage, de festivités et de fête pour voir se dessiner des centaines de sourires en plein cœur de Strasbourg !



Pour faire référence à ces 3 décennies d’accompagnement, l’association propose, un élan de festivités qui donne lieu à 3 rendez-vous emblématiques :

Samedi 8 octobre à 14h00 Point d’orgue de Festiv’Adèle

Une marche et un village au cœur de Strasbourg

Une déambulation festive dans les rues de Strasbourg est prévue. Elle conduira au « Village » Adèle de Glaubitz – place Kléber – où de nombreuses animations de sensibilisation seront proposées.

Jeudi 6 octobre dès 18h30 Josef SCHOVANEC sera le grand témoin de la conférence « Autisme, inclusion & pouvoir d’agir : sur le chemin des possibles ? »

Un temps de réflexion sur l’autisme et le quotidien est prévu dans le cadre du FESTV’ADELE avec le sociologue et philosophe Josef SCHOVANEC.

Du 30 septembre au 29 octobre, se déroule l’exposition photo

« Eyes – avec les yeux de personne d’autre »

Une exposition de photographie réalisée par des jeunes non-voyants et malvoyants va prendre place à Strasbourg. Le 8 et le 15 octobre à 11h, Éric VAZZOLER l’initiateur et organisateur d’ateliers de photographies, viendra commenter cette exposition.

Une marche et un village à Strasbourg

Samedi 8 octobre à 14h00, une marche festive et inédite s’élancera dans les rues de Strasbourg au rythme des percussions et d’échassiers, rayonnante de ballons géants «Smiley» évoluant au-dessus du cortège.

Adèle de Glaubitz (1797-1858)

Adèle de Glaubitz est née au château de Kogenheim en Alsace. Touchée par la misère qui l’entoure, elle fonde en 1835 une œuvre ayant pour but d’instruire et d’éduquer les jeunes filles indigentes.

Le succès étant grandissant, elle décide alors de pérenniser son idée en l’attachant à une communauté religieuse. Ainsi en 1848, Adèle de Glaubitz prononce ses vœux et établit dans un même élan la Congrégation des Sœurs de la Croix. En 1992, La congrégation transmet à son tour l’œuvre de sa fondatrice à l’association. En son hommage, elle portera son nom : Adèle de Glaubitz.

Pour consulter le programme complet : https://www.glaubitz.fr/association-adele-de-glaubitz/30-ans-de-possibles/