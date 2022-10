Festival Audiovision : Du cinéma audiodécrit à Lyon et Paris

Du 5 au 16 octobre 2022, l’association Valentin Haüy lance la 13e édition du festival Audiovision. Organisé à Lyon et à Paris, cet événement ouvert à tous repose sur des projections de cinéma audiodécrites afin d’être accessibles à tous les publics, non-voyants, malvoyants et voyants.

Lancé en 2008 dans le but de promouvoir l’audiodescription au cinéma, le festival annuel Audiovision présente ainsi une sélection des meilleurs films de l’année en version audiodécrite.

« L’audiodescription est une technique venue des États-Unis et importée en France il y a plus de 30 ans par l’association Valentin Haüy, précise l’association Valentin Haüy. Ce procédé consiste à insérer une voix off entre les dialogues d’un film ou d’une pièce de théâtre, afin de décrire les éléments visuels indispensables à la compréhension de l’œuvre : actions, mouvements, expressions, décors, costumes. Pour cela, les spectateurs aveugles et malvoyants sont équipés d’un casque qui leur permet de suivre le film sans perturbation pour le reste du public ».

Parmi les films à l’affiche lors du festival Audiovision :

À plein temps

De Éric Gravel

Durée 1h25 – sortie le 16 mars 2022

Avec : Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich

Prix Orizzonti du meilleur réalisateur et prix Orizonti de la meilleure actrice

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.

Dimanche 9 octobre 2022 à 15h20

Mercredi 12 octobre 2022 à 20h00

Samedi 15 octobre 2022 à 13h30

Allons enfants

De Thierry Demaizière et Alban Teurlai

Durée 1h50 – sortie le 13 avril 2022

Avec : Elsa Le Peutrec, Thierry Demaizière

Bac Nord

De Cédric Jimenez

Durée 1h44 – sortie le 18 août 2021

Avec : Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou

C’est magnifique

De Clovis Cornillac

Durée 1h37 – sortie le 1 juin 2022

Avec : Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine

Coupez !

De Michel Hazanavicius

Durée 1h50 – sortie le 18 mai 2022

Avec : Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois



Downton Abbey

De Michael Engler

Durée 2h03 – sortie le 25 septembre 2019

Avec : Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith

Downton Abbey II : Une nouvelle ère

De Simon Curtis

Durée 2h06 – sortie le 27 avril 2022

Avec : Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern

Dune

De Denis Villeneuve

Durée 2h35 – sortie le 15 septembre 2021

Avec : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

Elvis

De Baz Luhrmann

Durée 2h39 – sortie le 22 juin 2022

Avec : Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

En corps

De Cédric Klapish

Durée 1h58 – sortie le 30 mars 2022

Avec : Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Goliath

De Frédéric Tellier

Durée 2h02 – sortie le 9 mars 2022

Avec : Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot

La nuit du 12

De Dominik Moll

Durée 1h54 – sortie le 13 juillet 2022

Avec : Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg

La vraie famille

De Fabien Gorgeart

Durée 1h42 – sortie le 16 février 2022

Avec : Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati

Le chêne

De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier

Durée 1h20 – sortie le 23 février 2022

Le monde d’hier

De Diastème

Durée 1h29 – sortie le 30 mars 2022

Avec : Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir

Les Bad Guys

De Pierre Perifel

Durée 1h40 – sortie le 6 avril 2022

Animation avec : Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor Gotesman

À partir de 6 ans.

Les jeunes amants

De Carine Tardieu

Durée 1h52 – sortie le 2 février 2022

Avec : Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France

Maigret

De Fabrice Lecomte

Durée 1h28 – sortie le 23 février 2022

Avec : Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier

Notre Dame brûle

De Jean-Jacques Annaud

Durée 1h50 – sortie le 16 mars 2022

Avec : Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian

On sourit pour la photo

De François Uzan

Durée 1h35 – sortie le 11 mai 2022

Avec : Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly

Petite nature

De Samuel Theis

Durée 1h35 – sortie le 9 mars 2022

Avec : Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Mélissa Olexa

Top Gun : Maverick

De Joseph Kosinski

Durée 2h11 – sortie le 25 mai 2022

Avec : Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Un autre monde

De Stéphane Brizé

Durée 1h36 – sortie le 16 février 2022

Avec : Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

Vaillante

De Laurent Zeitoun et Théodore Ty

Durée 1h33 – sortie le 2 février 2022

Animation avec Alice Pol et Vincent Cassel

À partir de 6 ans

Informations pratiques

Dates et lieux : Du 22 septembre au 2 octobre à Paris, à l’UGC Lyon Bastille -12, rue de Lyon – 75012 Paris.

Accès en transports : Métro et RER Paris Gare de Lyon, Lignes 1, 14, A et D

Prix d’entrée : 6 € la séance

Rendez-vous ici pour découvrir le programme complet à Lyon et Paris : https://www.avh.asso.fr/fr/13e-edition-du-festival-audiovision-rendez-vous-paris-et-lyon