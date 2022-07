Festival des avancées durables : La chronique de Pascal Parsat

Par Pascal Parsat, en partenariat avec Audiens. C’est la saison des festivals, partout en France, plus encore en Région Grand Sud Paca.

Terre de festivals, ce territoire a à cœur certes de proposer une programmation séduisante et surprenante, de recevoir ses spectateurs dans les meilleures conditions.

C’est aussi le plus grand laboratoire au bénéfice de l’accessibilité, de l’accès à l’emploi des personnes handicapées dans la culture !

La culture, tout le monde s’accordera sur ce point est une création permanente. Que ce soit sur scène, mais aussi derrière celle-ci.

La représentation du sujet du handicap visible ou non, de la perte ou du manque d’autonomie, sur scène attire de nouveaux spectateurs. Parmi ceux-ci des professionnels en activités avec un handicap, une problématique de santé. Parmi ceux-ci aussi, les créateurs de demain…

Si l’accueil des publics handicapés un peu partout s’améliore, c’est souvent le fruit de partenariat avec des associations, où la chaine d’accessibilité peine à ne pas se rompre ici ou là.

Quid sur ce qui est mis en place sur le sujet de l’emploi dans le spectacle vivant ?

Quid de la transmission, de l’autonomie de gestion de ce sujet, de l’appropriation des réponses à apporter ?

Audiens s’engage et engage avec lui tout un environnement par le seul truchement du professionnalisme, de l’éco-responsabilité, du respect dû à toutes et tous.

Audiens, Le groupe de protection sociale des professionnels de la culture, de la communication et des médias, qui protège tous les talents est, sans l’avoir cherché, mais l’est devenu de toute évidence,

Audiens est aujourd’hui leader sur le sujet de l’inclusion, du vivre et travailler ensemble !

SI LE THEATRE S’ECRIT AVEC DES MOTS, IL SE CONDUIT EN ACTES…

ACTE I

Audiens, une entreprise doublement engagée depuis de nombreuses années sur la question de l’inclusion en général et du handicap en particulier :

Audiens qui en tant qu’employeur compte 12% de collaborateur reconnus handicapés dans ses effectifs, là où l’obligation est de 6% et la réalité des entreprises françaises entre 3,5 et 4% (chiffres Agefiph) et détenteur de la charte de la diversité depuis 2011,

Audiens s’est entouré d’experts.

Audiens siège au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.

Le Groupe prend en compte la diversité des professionnels de ses environnements. A ce titre, il propose une page dédiée aux besoins d’accessibilité avec ses partenaires Accéo www.acce-o.fr et Facil’iti www.facil-iti.fr

Accessibilité – Groupe Audiens

Ses événements, réunions professionnelles se tiennent dans des lieux accessibles, avec les mesures nécessaires pour que chacun puisse être à égalité d’accès, d’usage et de qualité.

Pour mémoire, en 2019, Audiens crée l’événement en organisant un colloque « L’art et la manière de vivre ensemble dans la culture ». Un temps fort pour réunir les acteurs de la création, point de repère, voire de départ pour mobiliser les professionnels qui font la culture, afin qu’ils se questionnent, répondent à l’enjeu de l’accessibilité www.audiens.org/colloque/vivre-ensemble

ACTE II

Depuis la création de la Mission Handicap,

A l’initiative des employeurs et des syndicats de salariés de la branche de la production audiovisuelle qui ont ouvert la voie en 2016, et avec le soutien de l’Agefiph, la mission s’est étendue en 2020 à tous les secteurs : diffusion télé, radio, cinéma, spectacle vivant, prestations techniques etc.

1 000 entreprises et institutions ont bénéficié d’informations, de conseils et de l’accompagnement de la Mission handicap. Plus de 300 salariés ont été accompagnés tant sur les aspects personnels et sociaux que sur leur projet professionnel.

Un site internet ressources regroupe tous les outils opérationnels utiles aux entreprises et aux salariés, des Fiches pratiques, des Fiches métiers, la visibilité des bonnes pratiques au travers des témoignages, etc. www.missionh-spectacle.fr

Vignette LSF qui présente l’environnement d’Audiens aux professionnels en situation de handicap (Signée, sous-titrée, vocalisée) https://youtu.be/Xwb9qvabt8U

ACTE III

EMPLOI

A destination des entreprises du secteur, ici les Festivals

Situons les enjeux

Les spécificités de ces secteurs en matière d’emploi sont nombreuses au premier rang desquelles sur la question du handicap, la difficulté pour des salariés intermittents employés par une multitude d’entreprises pour des contrats très courts, de se déclarer sans prendre le risque de se sentir blacklistés, et donc, en effet miroir, la difficulté pour les entreprises de rencontrer des candidats en situation de handicap et de les valoriser, d’anticiper, de mobiliser les aides existantes pour l’emploi « hors de nos secteurs » où la durée des contrats atteint rarement 6 mois, où l’adaptation des outils de travail doit intégrer le travail personnel pour maintenir le savoir, hors contrat de travail.

Audiens, en partenariat avec Pôle et Cap emploi, l’Afdas, l’Agefiph, en collaboration avec le Festival d’Avignon, à la FabricA à Avignon,

Audiens donc, en avril 2022, a organisé La 1ère rencontre pour l’emploi des personnes handicapées dans la culture. Parce que cela n’avait jamais été fait, confirmation que la culture est une création permanente,

Parce que les employeurs sont demandeurs,

Parce que la Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré a observé les métiers, et constaté que ce secteur n’est pas en seule recherche d’artistes ou de techniciens, mais a aussi besoin de recruter des collaborateurs dédiés à l’accueil des spectateurs, a la création certes, mais aussi à l’administration de leurs programmations.

5 festivals « recruteurs » étaient présent (Les Chorégies d’Orange, Festival d’Aix en Provence, les Hivernales, le Festival d’Avignon, Festival Off.

400 postes à pourvoir, 110 candidats inscrits.

Objet de mobilisation et de sensibilisation, de progrès incontestablement, cet événement a démontré la diversité des emplois et la mobilisation des employeurs du secteur au bénéfice de la diversité dans leurs équipes. Edition 2023 en perspective…

A noter que Ladite Mission a mis en place des fiches métiers avec prise en compte du handicap, pour les agents d’accueil, de billetterie, de restauration, d’entretien, de sécurité…

A cet effet, visiter le site de la Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré est opportun…

Ressources Documentaires – Mission Handicap du Spectacle vivant et enregistré (missionh-spectacle.fr)

Plus encore, cet événement a permis la découverte pour beaucoup de la diversité des candidats, de la diversité des emplois que la culture propose, peut proposer.

A noter ici, une nouvelle plateforme Movin Motion TH.ALENTS va dans quelques semaines voir le jour, après avoir été distingué par le CNC qui a lancé le prix « Les uns et les autres ». Le CNC dévoile les résultats du 1er appel à projets « Les uns et les autres » | CNC

IMPORTANT

Déduction de la contribution handicap par l‘achat de spectacle(s) !

Entreprises gestionnaires de lieux et d’événements culturels, savez-vous qu’un contrat de cession pour des spectacles produits par des entreprises du secteur protégé et adapté, peut ouvrir des droits à une réduction du montant de la contribution que vous devez payer dans le cadre de l’obligation d’emploi de ^personnes handicapées ? Il suffit que le lien soit direct entre le donneur d’ordre et le prestataire du STPA.

Retrouvez toutes les information sur vos obligations : LOETH-Fiche-pratique-MHS.pdf (missionh-spectacle.fr)

C’est une information que l’AGEFIPH a confirmée lors du festival d’Avignon 2021.

Consultez notre fiche pratique dédiée à ce sujet des achats de prestations : fiche_pratique_stpa_2019_mission_handicap_prod_audio – Mission Handicap du Spectacle vivant et enregistré (missionh-spectacle.fr)

Enfin, retour sur l’accompagnement à 360° du Festival d’Avignon, par la Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré dans le cadre des URRH (Université du Réseau des Référents Handicap) organisé par l’AGEFIPH en mai 2021

A découvrir :

« Paul Rondin, Directeur délégué du Festival d’Avignon, témoigne de l’accompagnement à 360 ° du Groupe Audiens et de la Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré »

Accessibilité et culture : Rencontre avec Paul Rondin, directeur délégué du festival d’Avignon – Audiens le média (audienslemedia.org)

ACTE IV

ACCESSIBILITE

Accompagner les lieux et événements culturels

Fixé sur l’horizon d’une culture pour tous, Audiens met en place une plateforme digitale qui sera proposée dans les prochaines semaines, pour que gestionnaires de lieux et d’événements culturels accèdent à l’accessibilité ! www.audiens.org/culture-accessibilite.html

L‘ambition de cet outil est de faciliter l’accès aux informations, pour situer les enjeux et responsabilités, de proposer des solutions pour s’évaluer, pour accompagner les ambitions d’accessibilité à la communication, l’accueil, aux œuvres.

Ainsi, grâce au partenariat avec la Manufacture digitale www.lamanufacturedigitale.fr un film d’animation « Accueillir chacun à égalité » a été réalisé pour situer chacun de ces professionnels dans les étapes qui font la différence (206) Accueillir chacun à égalité ! – YouTube

Grâce au partenariat avec l’APACT, et sa Présidente Soraya Kompany, est proposé un Registre Public d’Accessibilité spécial « culture » 1047_AUDIENS_FICHE_registre-public_0.3.pdf (missionh-spectacle.fr)

Accompagner, c’est aussi former.

Ce 4 juillet 2022, formation des agents d’accueil du Festival d’Avignon, avec Arsud accueil | Arsud (arsud-regionsud.com)

Ce 5 juillet, formation des agents d’accueil du Festival Off d’Avignon,

En mai dernier, ceux des Chorégies d’Orange. Ont été aussi formés, les membres du COFEES Accessibilité – COFEES

A venir de nombreux théâtres, et événements culturels se mobilisent à cet effet, en sollicitant Audiens.

Ce 6, était organisée une rencontre avec les responsables des théâtres qui font le Off.

ACTE V

FAIRE PROFESSION

S’engager au bénéfice de tous les professionnels engage à satisfaire leurs besoins, concrètement.

Afin de créer, entretenir le lien avec les professionnels Audiens et la Mission Handicap propose des rendez-vous adaptés aux usages et besoins de ses ressortissants.

Du 1 er au 3 juillet, Audiens partenaire du Festival Clin d’œil à Reims dédié à la Culture sourde ;

au 3 juillet, Audiens partenaire du Festival Clin d’œil à Reims dédié à la Culture sourde ; Du 11 au 16 juillet 2022, Audiens s’est mobilisé au Festival d’Avignon pour protéger Tous les talents !

Découvrez la présentation du programme Avignon 2022 en LSF. https://youtu.be/uLaJ7v38QTI A noter celle du 15/07 « La diversité sur scène, jouons le jeu » en partenariat avec le Festival Off d’Avignon. Retrouver le replay ici : Facebook

Toutes les prises de paroles ont été traduites en langue des signes françaises, proposées selon OOKENEAdans des lieux accessibles.

ACTE VI

INNOVATION

Parce qu’Audiens est partenaire de création, il lui importe d’accompagner l’innovation.

Ainsi, le 13 juillet avec la French Tech Grande Provence et Spectacles vivant, Scènes numériques, dans le cadre des Ateliers de la pensée proposé par le Festival d’Avignon, Audiens en collaboration avec la Culture Tech Corner, a invitait les porteurs de solutions numériques à prendre en compte tous les profils, et besoins des usagers potentiels, leur indiquant combien le numérique est allié de l’accessibilité

Car selon OKEENEA

89% des personnes déficientes visuelles , (aveugle et malvoyante) utilisent un lecteur d’écran sur leur smartphone.

, (aveugle et malvoyante) utilisent un lecteur d’écran sur leur smartphone. Parmi elles, 78% utilisent un iPhone et 14% un smartphone Android. Le succès d’Apple s’explique par l’efficacité de son lecteur d’écran VoiceOver mais aussi le nombre d’applications dédiées aux personnes aveugles développées sur cette plateforme.

Pour les 9,11% de la population française déficients auditifs , soit plus de 6 millions de personnes, le smartphone est devenu un véritable outil indispensable pour faciliter l’interaction sociale liée à la perception de la parole.

, soit plus de 6 millions de personnes, le smartphone est devenu un véritable outil indispensable pour faciliter l’interaction sociale liée à la perception de la parole. Aujourd’hui le taux d’équipement en smartphone chez les personnes sourdes est de 95%. De nombreuses applications permettent d’éliminer les principaux obstacles liés à la communication qui entravent le quotidien des millions de personnes sourdes et malentendantes en France et à travers le monde.

ACTE VII

INFORMER

Partager le plus possible est le premier acte de toute action réussie.

En partenariat avec France Bleu Vaucluse, une émission dédiée au sujet de l’accessibilité.

https://www.francebleu.fr/emissions/le-conseil-de-l-expert/vaucluse

C’est aussi informer les organisateurs de festivals

Fiche de cas n° 2 Créer un festival pour tous ! De la règle à l’usage – Accessibilité en ville : guide des équipements publics (territorial.fr)

ACTE VIII

VALORISER LES ENTREPRISES QUI S’ENGAGENT

La Mission handicap du spectacle vivant et enregistré, en partenariat avec le Média Club et l’Observatoire de la Transformation Audiovisuelle, a créé l’Etoile de l’audiovisuel « handicap » pour récompenser une entreprise exemplaire. Cette année, a été choisie l’entreprise Langue Turquoise qui ne recrute que des techniciens de l’audiovisuel, déficients auditifs… www.langueturquoise.com

Quel programme, diront certains, quelle découverte diront d’autres, quelles perspectives dirons-nous !

Rappelons-le, Audiens est un Groupe paritaire, pas une entreprise commerciale.

Son seul objet est de servir les professionnels.

En dressant cet inventaire que certains diront à la Prévert, l’ambition est d’informer, de faire profession, de contribuer à une culture de l’égalité, jute et durable, de rompre les solitudes comme dirait Olivier Py qui achève son mandat à la Direction artistique du Festival d’Avignon, qu’il convient de saluer pour sa mobilisation, sa conviction, sa volonté inégalée d’une culture pour chacun.

Ne dit-il pas aussi, un seul public, autant de spectateurs différents ?

Il convient aussi de saluer la mobilisation du Festival Off d’Avignon, qui s’engage et propose chaque année des avancées notables, nécessaires durablement. Accessibilité – Avignon Festival & Compagnies (festivaloffavignon.com)

En créant sans cesse des solutions ajustées aux environnements de la culture,

En n’oubliant personne,

Audiens porte haut ses valeurs, montre le chemin à prendre, met ses paroles en actes, porté par un seul objectif : impulser, contribuer à créer un environnement favorable à toutes celles et ceux qui font la culture, à celles et ceux qui la faisaient, la feront !