Habitat partagé : Nouvel appel à projet du réseau HAPA

Défricher, Développer, Déployer son projet : Tels sont les mots d’ordre du nouvel appel à projets lancé par le réseau HAPA sur le thème : « L’habitat partagé et accompagné en 3D ».

Depuis 2018, le réseau HAPA – Habitat Partagé et AccomPagné – propose des parcours d’accompagnement à destination des porteurs de projet, afin de promouvoir le développement de l’habitat partagé et accompagné sur tous les territoires. Un travail qui a déjà permis l’ouverture de plusieurs lieux uniques en leur genre qui permettent aux personnes vulnérables d’habiter autrement. C’est dans ce cadre qu’il déploie son nouvel appel à projet : « L’habitat partagé et accompagné en 3D », pour Défricher, Développer, Déployer son projet.

Organisé en partenariat avec Malakoff Humanis et la Fondation MACIF, celui-ci est ouvert à tout porteur de projet, quel que soit son niveau d’avancement. Chaque porteur de projet doit déposer sa candidature au plus tard le 15 octobre 2022.

Trois parcours adaptés aux profils de chaque porteur de projet

À l’issue du recueil de candidatures, le réseau HAPA retiendra 26 lauréats qui bénéficieront de 3 parcours d’accompagnement :

– “Défriche ton HAPA” pour les porteurs d’intentions

C’est à dire un collectif de personnes physiques qui désirent s’engager dans un projet d’HAPA, à la recherche de retours d’expériences, de méthodologie et d’un premier réseau. Vous avez besoin de :

Éléments de vocabulaire, définition

Mise en réseau et entraide

Appui méthodologique pour transformer l’idée en projet

Retours d’expérience pour faciliter la prise de décision de poursuite

– “Développe ton HAPA” pour les porteurs de projets en émergence !

Cela se réfère en général une personne morale (association récemment créée ou personne morale se diversifiant) venant d’entamer la phase de montage opérationnel d’un projet d’HAPA, à la recherche d’entraide et d’expertise technique sur des points précis, tout autant que de retours d’expériences afin de prendre des décisions pour la suite du montage des projets. Vous avez besoin de :

Montée en compétences sur les sujets techniques

Outils en fonction des caractéristiques de projets

Mise en réseau et entraide

Retours d’expérience pour affirmer son projet

Appui opérationnel dans le montage de son projet

Mutualisation de moyens

– “Déploie tes HAPA” pour les porteurs de projets d’essaimage !

C’est à dire en général une personne morale gérant un ou plusieurs habitats, à la recherche d’innovation sociale pour développer de nouveaux projets et lever des freins techniques. On distingue deux niveaux d’avancement : les « primo-essaimant » qui essaiment pour la première fois à partir d’une expérience réussie et les essaimant « confirmés » qui ont une stratégie de déploiement à plus grande échelle. Vous avez besoin de :

Changement d’échelle

Mutualisation de moyens

Relais lobbying

Aller plus loin, innovation…

Quels seront les critères de sélection de cet appel à projet pour l’habitat partagé ?

L’adéquation aux valeurs de l’habitat partagé et accompagné

L’ancrage territorial

L’engagement dans une démarche de projet et l’état d’avancement

La connaissance du public ciblé

Les intentions en terme de gouvernance (équipe / projet) et de partenariats

L’évaluation de ces critères tiendra compte du niveau d’avancement de chacun des projets.

Vous trouverez plus d’informations sur ces critères dans le règlement intérieur de l’appel à projets.

26 lauréats soutenus humainement et financièrement

Les lauréats pourront bénéficier d’un accompagnement de pair à pair, au plus près des besoins et des attentes des porteurs de projet, ainsi que d’un soutien financier allant de 5000 à 10 000 euros.

Les lauréats seront ainsi répartis :

Au tout début, pour transformer son idée en projet : Défriche ton HAPA (10 lauréats).

(10 lauréats). En plein montage, pour transformer son projet en réalité : Développe ton HAPA (8 lauréats – 5000€ de soutien).

(8 lauréats – 5000€ de soutien). Au changement d’échelle, pour accompagner l’essaimage : Déploie tes HAPA (8 lauréats – 10 000€ de soutien).

Pour en savoir plus, rendez-vous ici : https://www.reseau-hapa.eu/appel-a-projets-2022/

