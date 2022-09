Handisport et sport adapté : Un site pour trouver votre activité à proximité

Gratuit et accessible à tous, le moteur de recherche Mobby accompagne les personnes en situation de handicap dans leur recherche d’une activité de loisirs liée au handisport ou au sport adapté.

Plateforme en ligne créée en 2019 par Yoann Desmaris, fondateur de la société de conseil en informatique YDEHO, Mobby propose un moteur de recherche permettant de trouver, en quelques clics, toutes les activités de loisirs et de sport recensées autour de soi. Facile d’utilisation, Mobby rassemble ainsi, sur son site et son application, toutes les informations nécessaires pour s’inscrire à une activité parmi les 8 rubriques proposées, dont Handisport et Sport Adapté.

Des centaines d’activité de loisirs, handisport et sport adapté

“Sur Mobby vous avez le choix parmi des centaines d’activités de sports et de loisirs proposées par des associations dans toute la France. Vous trouverez même des activités insolites : sabre laser, roller derby, combat médiéval, kinball. Et parce que le sport est universel et inclusif, de nombreux clubs proposent des activités de handisport et de sport adapté”, explique Yoann Desmaris.

Pour utiliser le moteur de recherche, vous devez créer un compte sur Mobby, en quelques clics. Vous pourrez alors consulter l’ensemble des activités handisport et sport adapté proposées mais aussi sauvegarder vos clubs favoris, vos adresses préférées et trouvez des activités de loisirs qui vous correspondent. Vous pouvez également enregistrer les membres de votre famille sur votre compte et participer avec eux à des activités de sports ou de loisirs : balade à cheval, partie de golf, séance de crossfit.

Par ailleurs, vous pouvez contribuer à la construction de la communauté des clubs et associations sur Mobby, notamment si vous êtes adhérent d’un club. En effet, la plateforme offre la possibilité d’inviter des clubs de sports ou de loisirs dont vous êtes membre à vous rejoindre sur Mobby avec l’envoi d’un message personnalisé. Suivez en suite les actualités de votre club en tant qu’adhérent grâce à votre compte Mobby : activités du club, nouveautés, événements.

Des fonctions approfondies pour les clubs et structures offrant des activités accessibles avec un handicap

« Chez Mobby l’inclusion et la diversité font partie des valeurs de la start-up. C’est pourquoi, les clubs proposant des activités handisports ou sport adaptés ont accès gratuitement à toutes les fonctionnalités de l’espace partenaire », ajoute le fondateur.