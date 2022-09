Identifier la schizophrénie : un outil pour repérer les troubles psychiatriques

L’association Positive Minders a développé un outil qui permet d’identifier plus facilement les troubles psychiatriques liés, entre autres, à la schizophrénie.

Afin de faciliter le dépistage des troubles psychiques et de la schizophrénie, l’association Positive Minders a développé le site : http://www.santepsyjeunes.fr/ . Celui-ci doit permettre à toute personne concernée d’obtenir des informations sur la schizophrénie mais aussi d’identifier et de mettre un nom sur les troubles psychiatriques qu’elle aurait rencontrés, directement ou au contact de proches.

Faciliter le repérage des troubles psychiatriques tels que la schizophrénie

Destiné au grand public et aux professionnels de santé, celui-ci se présentera comme un nouvel outil de repérage. Totalement informatisé, celui a été conçu à destination des jeunes, des proches et des professionnels de première ligne. Objectif : identifier plus facilement et plus tôt les troubles psychiatriques chez les jeunes, puis faciliter leur orientation, sans délai, vers des spécialistes adaptés.

Une campagne de sensibilisation basée sur des témoignages

En parallèle, l’association lancera sa campagne « schizOdyssey », basée sur de nombreux témoignages, elle encouragera la libération de la parole en partenariat avec de nombreuses organisations. Un spot vidéo sera notamment diffusé à la télévision, dans les cinémas et sur les réseaux sociaux.

Pour obtenir plus d’informations sur cette nouvelle campagne de sensibilisation et sur cet outil qui facilite le repérage des troubles psychiatriques liés ou non à la schizophrénie, rendez-vous sur le site dédié : https://schizinfo.com/