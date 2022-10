Inclusion dans la société : Linclusif lance la campagne « C’est aussi »

Le réseau pluriprofessionnel Linclusif mène une campagne de sensibilisation pour informer et encourager une meilleure compréhension de l’inclusion au cœur de notre société.

Linclusif, réseau pluriprofessionnel qui a pour objectif de faciliter les liens pour l’émergence d’une société inclusive, lance son programme de sensibilisation nommé « C’est aussi ». L’objectif ? Permettre une meilleure information du grand public sur les différentes pratiques dans le milieu professionnel, scolaire, sportif ou dans la vie de tous les jours lorsqu’on est en situation de handicap et sensibiliser autour de l’inclusion dans la société. La campagne sera séparée en différents volets.

Le projet est mené par Thomas Lario, créateur de Linclusif, lui-même étant atteint de la maladie du Marfan : « En sensibilisant sur les singularités qui nous entourent, en proposant des outils de communication, je suis convaincu que « C’est aussi » facilite les liens permettant à chaque personne de « vivre et […] exister au-delà des préjugés, en favorisant l’expression de leurs potentiels, de leurs désirs et de leur parole. »

Un premier volet sur le thème du football

La première partie commencera le 6 novembre et a été pensée autour de la thématique du sport et plus particulièrement celle du football à l’occasion de la Coupe du monde 2022. Cette première partie de campagne, nommée « Le foot c’est aussi », réalisée avec Benjamin Louis, fondateur du média « Cœur Handisport » permettra notamment de mettre en valeur certaines pratiques du football méconnues comme le Cécifoot, le Foot Fauteuil, ou le Foot Amputé, par exemple.

Durant la campagne, vous pourrez retrouver des kits de communication, mis gratuitement à la disposition des organisations publiques ou privées, des écoles, des entreprises ou des particuliers, pour leur permettre d’en faire le relai et de participer ainsi au développement d’une société plus inclusive.

Ces kits tourneront autour de plusieurs thématiques, parmi lesquelles : un visuel synthétique qui a pour but d’être affiché, un kit pédagogique et une liste de liens institutionnels pour aller plus loin. Ils seront tous disponibles sur le site web de Linclusif.

De nombreuses activités au programme

Dans un second temps, la campagne sera suivie par d’autres volets qui auront pour thèmes le rugby, l’école ou encore la musique. Au travers de cette campagne, Linclusif prévoit d’organiser des ateliers, notamment de grands quizz ou autour du thème du théâtre, des rencontres sportives mais également des conférences. Benjamin Louis et Thomas Lario y seront d’ailleurs présents pour parler de l’inclusion dans la société.

Loris Castaing