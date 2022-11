Dans le cadre de sa chronique “Un œil nouveau”, Mylan Douthe évoque l’inclusion au regard de l’exercice de la citoyenneté.

Par Mylan Douthe. Le premier séminaire du groupe Gironde Avenir, consacré au handicap sur le thème « Inclusion : vers l’exercice d’une pleine citoyenneté », a eu lieu le 21 octobre au restaurant l’Ermitage à Caudéran. Je vous explique l’ambition et les objectifs de cette journée.

Le social est une compétence centrale des élus départementaux. C’est aussi un poste de dépense important, pour le Département comme pour les communes. Il s’agit également d’une politique qui concerne souvent bien plus de personnes que ce que l’on pourrait croire (personnes en situation de handicap, aidants, personnes âgées…).

Le département au cœur des politiques sociales

La loi NOTRe, votée sous le quinquennat de François Hollande en 2015, a consacré les compétences sociales du département. Qu’il s’agisse de solidarité, d’autonomie ou même encore d’aide sociale, il a un vrai rôle moteur en la matière. Nombre de conseillers départementaux du groupe Gironde Avenir sont également maires de communes. C’est le cas bien sûr de son président, Jacques Breillat, sur Castillon-la-Bataille, mais également de Marie Larrue sur Lanton, de Hubert Laporte sur Sainte Eulalie et bien d’autres encore.

Ils sont confrontés au quotidien à de nombreuses problématiques : recrutement de travailleurs en situation de handicap, accessibilité numérique, logement, inclusion et citoyenneté etc. Il y a un vrai volontarisme de la part du premier groupe d’opposition à être véritablement force de proposition dans ces domaines. Ils souhaitent donc, en toute logique, que cet événement s’inscrive très tôt dans leur mandat, qui pour rappel cours jusqu’en 2026, afin d’en faire un véritable fil conducteur.

Ils ont souhaité, par soucis d’efficience, que la société civile prenne toute sa place dans celui-ci. C’est dans ce cadre que nous y sommes intervenus avec mon ami Rui Pereira, PDG d’Inclusiv’Events. J’ai tenu à leur présenter, dans le détail, le #VQ #AJT rédigé par la Commission Nationale Politique de la Jeunesse (CNPJ) de APF France Handicap. Il s’agit d’une instance composée de jeunes, élus en région, qui a pour mission d’impulser la dynamique jeunesse en termes de revendication politique et de participation, au travers d’actions transversales et inclusives.

Ce fût pour moi l’occasion de mettre en lumière de nombreuses situations vécues au quotidien par les personnes en faisant écho à de nombreux dysfonctionnements départementaux.

Un véritable besoin d’accompagnement en matière d’emploi

J’ai notamment abordé la complexité du système de PCH et l’absurdité de certaines décisions qui viennent sur-handicaper la vie sociale de nombreux jeunes en situation de handicap.

De plus l’accès à l’emploi n’est pas toujours évident malgré des dispositifs soit disant facilitateurs. Les communes ont un véritable besoin d’accompagnement sur ce sujet. Les jeunes de la CNPJ ont été à l’origine d’une note politique (Jeunes et en situation de handicap : pour une insertion professionnelle réussie). De nombreux dispositifs existent mais ils sont éclatés et sont également mal connus, par conséquent ils ne sont pas utilisés. C’est le cas des dépenses déductibles qui permettent une optimisation de la contribution URSSAF dû au titre de l’obligation d’emploi (à condition de mettre en place des actions de sensibilisation et/ou de formation visant à faciliter le recrutement et/ou le maintien en emploi de personnes en situation de handicap). Fournir un accompagnement dans l’emploi et la formation est aujourd’hui un élément essentiel de la réussite de parcours pour les personnes.

Qui dit emploi dit logement adapté et mobilité

Sans oublier que, qui dit emploi dit nécessité d’un logement adapté à distance raisonnable (un défi pour un jeune qui débute et qui, en plus de sa situation de handicap, n’a pas forcément les moyens financiers nécessaires. Sans oublier non plus les questions de mobilité pour se déplacer vers le lieu de travail. Donc un environnement accessible.

Pour rendre effectif l’accès à l’emploi, des solutions existent qui, si elles valent pour l’ensemble des personnes en situation de handicap, sont indispensables pour donner une chance et un avenir professionnel aux jeunes à égalité avec les autres : c’est le cas notamment de la mise en place de sensibilisations au handicap, d’informations en direction de tous les acteurs. Cela renvoie à l’un des axes majeurs de cette journée : entendre la voix des personnes concernées, identifier les freins, la façon dont ils ont accès aux dispositifs, comment les améliorer, les manquements… L’idée, c’est de co-construire avec les personnes concernées ce qui doit être mis en place sur le département, pour répondre aux besoins et attentes du plus grand nombre.