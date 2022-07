Les 12 et 13 juillet prochains, l’association TOM France organisera son premier hackathon, à Paris, en s’associant avec le réseau national La Ruche, qui accueillera l’événement au sein de son incubateur. Objectif : faire évoluer les innovations pour les personnes en situation de handicap.

Pendant 48 heures, 15 équipes constituées de makers et des porteurs de projets innovants seront réunies afin de proposer des solutions innovantes pour les personnes en situation de handicap. Du côté des makers, on trouvera des ingénieurs, développeurs, designers, et du côté des porteurs de projets innovants, des personnes en situation de handicap ayant identifié un défi pratique dans leur quotidien.

En effet, grâce aux imprimantes 3D et autres technologies mises à leur disposition, les membres de l’association TOM France travailleront à la conception de prototypes révolutionnaires.

Plusieurs défis à relever au service du handicap

Afin de contribuer à l’innovation dans le domaine du handicap, les équipes de l’association TOM France ont ainsi pour objectif de répondre à plusieurs défis :

– Le défi de Nadège : passionnée de jardinage, Nadège a été victime d’un accident qui ne lui permet pas de s’accroupir pour arriver à hauteur des plantes et des fleurs. Bien qu’aujourd’hui, elle porte une prothèse de jambe entière, elle souhaite trouver une solution pour jardiner comme avant.

– Le défi de Nathan : âgé de 23 ans et danseur passionné, Nathan avait réalisé une très grosse performance lors de l’émission « La France a un incroyable talent » en terminant en demi-finale. Néanmoins, ce dernier a souvent mal à dos du fait de la danse, et peine à se baisser pour ramasser des objets au sol. Lors de ce hackathon, il souhaite trouver une solution pour remédier à cette petite gêne du quotidien.

– Le défi de Cédric : Grand admirateur du voyage avec sa femme, Cédric est en fauteuil roulant manuel et la mobilité de ses membres supérieurs est réduite. Pendant leurs trajets, c’est uniquement sa femme qui s’occupe à la fois de transporter leurs valises et à la fois de pousser le fauteuil de Cédric. À l’issue de ce hackathon, Cédric aimerait remédier à cela afin de faciliter les voyages à deux.

– Le défi d’Arnaud : kinésithérapeute, Arnaud travaille avec des patients qui ont besoin de rééducation. Du fait de la monotonie des exercices, certains patients ne sont pas très enthousiastes à l’idée de venir le voir. À la fin de ce hackathon, Arnaud aimerait ajouter un jeu ludique à son processus de rééducation afin d’encourager les patients.

TOM France et La Ruche, deux structures engagées pour l’innovation

Association à but non lucratif et laïque, TOM France (Tikkun Olam Makers) est née d’un réseau international d’associations indépendantes : les TOMs. Effectivement, des associations TOMs se sont déjà formées dans plus de 30 pays pour organiser des hackathons solidaires. Leur vocation : partir d’un besoin spécifique non résolu pour proposer des solutions utiles et libres de droit aux personnes en situation de handicap. Après avoir organisé d’autres événements aux États-Unis, en Australie, au Mexique, au Japon ou encore en Israël, l’événement des 12 et 13 juillet à Paris sera le premier hackathon TOM organisé en France.

Quant à La Ruche, le réseau national s’est créé à partir d’un constat simple : les personnes se lançant dans l’aventure de monter, développer ou pérenniser un social business en France sont souvent isolées, manquent de visibilité, de ressources et d’échanges avec leurs pairs. La Ruche y répond en développant des formations et des programmes d’incubation dédiés très précis. Effectivement, elle accompagne toutes celles et ceux qui souhaitent remettre du sens dans leur parcours professionnel. Elle propose aussi aux entrepreneurs des espaces inspirants où ils peuvent travailler et se rencontrer. Il s’agit plus exactement des lieux dédiés aux acteurs du changement, convaincus qu’activité économique et impact social sont compatibles.

Après 15 ans d’existence, La Ruche s’impose aujourd’hui comme une vitrine de l’entrepreneuriat à impact. En effet, elle valorise et porte l’engagement des entrepreneurs devant une diversité d’acteurs (publics, grandes entreprises, fondations, investisseurs, acteurs structurants de l’entrepreneuriat social, etc.) en s’appuyant sur son réseau de 12 espaces et sa communauté de plus de 2000 acteurs du changement.

Pour en savoir plus sur ce concours d’innovations pour le handicap et sur les défis, rendez-vous sur le site tomfrance.fr ou sur le compte Instagram @wearetomfrance.

Robin Hubert