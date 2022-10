Insertion des personnes aveugles et malvoyantes : Appel à projets de l’UNADEV

L’UNADEV lance un nouvel appel à projets pour améliorer la formation et l’insertion professionnelle des personnes aveugles et malvoyantes.

Valoriser des projets innovants qui favorisent la formation et l’insertion professionnelle des personnes aveugles et malvoyantes : Tel est l’objectif de la 2e édition de l’appel à projets national de l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV)

Cet appel à projets s’adresse exclusivement à des organismes à but non lucratif, parmi lesquels les structures publiques, les associations, les fondations ou encore les fonds de dotation.

L’enveloppe globale sera répartie entre les différents lauréats avec un maximum de 100 000 euros par projet et sera annoncée lors d’une remise de prix le 13 décembre 2022.

Les porteurs de projet doivent finaliser leur candidature avant le 23 octobre prochain sur le site de l’UNADEV.

Un jury composé de professionnels concernés par l’insertion des personnes aveugles et malvoyantes

Au total, 500 000 euros seront alloués aux lauréats qui seront désignés par un jury composé de professionnels concernés, membres actifs de l’association et de personnalités extérieures impliquées pour la cause des personnes aveugles et malvoyantes.

On peut citer notamment :

– Laetitia Bernard, journaliste, cavalière et non-voyante.

– Mathieu Froidure, Président chez Urbilog.

– Christophe Castagnet Conseiller technique innovation chez Agefiph.

– Deborah Pahl, Responsable du Club Être.

– Matthieu Annereau, élu de la métropole de Nantes et Président fondateur de l’association APHPP.

– David Eymé, Fondateur et CEO de The Fair Impact Project.

Favoriser l’autonomie et proposer des solutions complémentaires

« Les personnes aveugles et malvoyantes font face à des défis au quotidien et l’emploi reste un levier majeur pour accéder à l’autonomie, a commenté Magalie Gréa, directrice générale de l’association. Il s’agit pour nous d’offrir un cadre incitatif pour que des projets innovants se concrétisent dans le but de proposer des solutions complémentaires à nos bénéficiaires. Une véritable opportunité pour les organismes à but non lucratif de reconnecter avec leur rôle sociétal pour faire bouger les lignes en faveur de la formation et de l’insertion des personnes aveugles et malvoyantes».

Pratique

Le formulaire de candidature à l’appel à projets doit être rempli avant le 23 octobre 2022 minuit sur le site internet de l’UNADEV : formulaire de l’appel à projets.

Télécharger les modalités de l’appel à projets.

Pour plus d’information, consultez la page de l’appel à projets sur le site de l’UNADEV.

