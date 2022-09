Inventions pour le handicap : Désignez vos génies préférés sur Fab Life

Fab Life : Le concours d’inventions pour le handicap est de retour et le public est appelé à voter pour ses inventeurs favoris. Les candidats ont quant à eux jusqu’à 30 septembre pour déposer leurs dossiers.

Le concours Fab Life est de retour pour une 25e édition. Objectif : Encourager les passionnés de l’innovation et de la débrouille à développer des inventions pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap ayant des besoins spécifiques.

20 lauréats finalistes sélectionnés

Alors que le jury est en passe de sélectionner les 20 lauréats du concours, Handicap International appellera le public à voter, dès le 1er novembre, pour ses inventions préférées. Trois inventions se verront décerner un prix : le « prix du public », le « prix du jury » et le « prix du design ». Les 20 réalisations feront l’objet d’une publication à l’issue du concours, sur le site https://concoursfablife.org/, sur les réseaux sociaux liés au concours ainsi que sous forme de contenus éditoriaux gracieux sur les supports de Handicap International, Groupe APICIL et Leroy Merlin.

Bricoler pour améliorer le quotidien

“Face à une lacune du marché, à du matériel spécialisé souvent trop onéreux ou à des aides financières peu connues, chaque jour, des familles, des établissements scolaires ou spécialisés et des professionnels (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, AVS,…) innovent, aménagent, bricolent pour favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes à besoins particuliers, précisent les organisateurs du Concours Fab Life. Depuis 25 ans Handicap International et Leroy Merlin (rejoints l’année dernière par le Groupe APICIL) promeuvent ces innovations à travers le concours Fab Life et récompensent jusqu’à trois projets par an”.

Pour voter et désigner vos inventeurs préférés, vous pouvez vous rendre sur le site dédié du concours : https://concoursfablife.org/fr/