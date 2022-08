Journée des aidants 2022 : la 13e édition lancée par le Collectif Je t’Aide

Le 6 octobre prochain aura lieu la 13e journée des aidants 2022 ! À cette occasion, le Collectif Je t’Aide appelle tous les acteurs concernés par cette question à se mobiliser et à s’engager autour du thème « Pas sans les 11 millions d’aidants ».

Cette année, toutes les régions de France se mobilisent pour célébrer cette journée des aidants 2022, qui donnera lieu à des centaines d’événements organisés partout en France.

Une chance de pouvoir rendre davantage visibles les aidants, qui accompagnent leur proche dans un anonymat qui perdure. Mais aussi de leur permettre de s’informer sur les aides existantes et d’obtenir des conseils auprès de tous les acteurs impliqués dans l’accompagnement des aidants.

Une journée tournée autour du thème « Pas sans les 11 millions d’aidants »

La journée des aidants 2022 tournera cette année, autour du thème « Pas sans les 11 millions d’aidants ».

En effet, ces 11 millions de Français s’occupent aujourd’hui d’un proche en situation de handicap, de perte d’’autonomie ou d’une personne atteinte de maladie chronique. Les aides peuvent-être diverses, mais les problématiques rencontrées par les aidants sont communes : difficultés à accéder au répit, concilier vie professionnelle et vie d’aidant, restes à charge importants ou encore santé dégradée.

Par ailleurs, le manque de formation et de repérage par les professionnels du secteur médico-social conduit encore à un manque de reconnaissance des aidants. Ils représentent aujourd’hui un véritable enjeu sociétal.

Les chiffres clés à retenir

Seul 1 français sur 2 connaît le terme aidant

En 2030,1 actif sur 4 sera aidant

Près de 9 français sur 10, aidants ou non, estiment que les pouvoirs publics ne valorisent pas assez le rôle d’aidant

Journée des aidants 2022 : Ce qu’il faut savoir

La journée nationale des aidants est l’événement qui mobilise tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des aidants : conférences, débats, marches, ateliers-théâtre ou encore expositions.

De plus, de nombreuses manifestations organisées par des associations, collectivités, établissements d’accueil, centres de soins et professionnels de l’accompagnement du secteur médico-social, seront mises en place pour informer les aidants sur leurs droits et toutes les aides à leur disposition.

C’est aussi l’opportunité pour les entreprises d’informer leurs salariés sur leurs droits, notamment le congé de proche aidant. À noter que des centaines d’événements auront lieu partout en France.

Lors de cette 13e édition de la JNA, le Collectif Je t’Aide, réaffirme son identité, sa volonté de sensibiliser et de fédérer tous les acteurs impliqués sur cette même question : l’aide.

À l’approche de cet événement, la présidente du collectif, Corinne Benzekri, a déclaré : « La crise sanitaire liée au Covid-19 depuis plus de 2 ans, ainsi que les difficultés majeures que rencontrent les secteurs sanitaire et médico-social impactent directement les aidants. Ils se retrouvent en première ligne pour compenser le déficit de réponses adaptées en termes de soins et d’accompagnement de leurs proches, et pallient ainsi aux dysfonctionnements d’un système de santé dépourvu de moyens suffisants. Cette Journée Nationale des Aidants 2022 est l’occasion de rappeler l’importance de consolider les solutions d’accompagnement des personnes malades, en situation de handicap et en perte d’autonomie, mais aussi de poursuivre le développement des solutions destinées aux aidants”.

Une marraine engagée au Collectif depuis 5 ans

À la fois journaliste, présentatrice et chroniqueuse, Eglantine Eméyé portera la voix des aidants pour la 5e année consécutive. Très sensibilisée à la cause, Eglantine Eméyé est également présidente de l’association Un Pas Vers la Vie, qu’elle a créée en 2008. Sa mission, accompagner les familles touchées par l’autisme.

Les temps forts à ne pas manquer lors de la Journée des aidants 2022

Voici quelques-uns des temps forts qui figurent parmi les nombreux événements de la Journée des aidants 2022 :

Une grande campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour rendre visibles les aidants et éveiller les consciences sur leur dur quotidien.

Une ligne téléphonique dédiée aux aidants sera assurée par Ressources Mutuelles Assistance (RMA). Assistantes sociales, psychologues, conseillères en économie sociale et familiale seront à la disposition des aidants et de leur entourage pour répondre spécifiquement à leurs questions.

Une conférence-débat le 6 Octobre rassemblera aidants, professionnels du médico-social, entreprises, fédérations, groupes engagés sur le sujet des aidants. À cette occasion, le Collectif Je t’Aide remettra son nouveau plaidoyer au Ministre de la Santé et dévoilera les lauréats du Prix Initiatives Aidants.

Un kit de mobilisation conçu pour tous les organisateurs d’événements téléchargeable sur le site de l’association, afin de leur faciliter la mise en place, la communication et la mobilisation autour de leur action.

Une page dédiée à la JNA pour tous les aidants et les acteurs impliqués pour recenser les événements organisés dans toute la France par les différents acteurs mobilisés.

Quelques mots sur le Collectif Je t’Aide

Créé en 2015, le Collectif Je t’Aide est composé de 27 structures membres et porte trois objectifs principaux : faire avancer les droits des aidants, les rendre plus visibles et transformer la société afin qu’elle agisse auprès d’eux.

Pour cela, il mène des actions de plaidoyer et de communication telles que l’interpellation des candidats aux élections, la production de plaidoyers et d’études, l’organisation de campagnes de sensibilisation, du Prix Initiative Aidants et de la Journée Nationale des Aidants qui a lieu chaque 6 Octobre.

Le Collectif participe également à la conception et au suivi de la stratégie nationale “Agir pour les aidants 2020-2022”.

Si vous souhaitez consulter le programme complet ou en savoir plus sur le Collectif Je t’Aide, rendez-vous ici : https://associationjetaide.org/