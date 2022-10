Journée mondiale de l’AVC : L’Institut du Cerveau met ses ressources à disposition du public

À l’occasion de la journée mondiale de l’AVC, Accident Vasculaire Cérébral, l’Institut du Cerveau propose un accès libre à toutes ses ressources documentaires grand public pour permettre à chacun de s’informer sur ce thème.

La journée mondiale de l’AVC, Accident Vasculaire Cérébral, aura lieu le 29 octobre. Dans ce cadre, l’Institut du Cerveau met à disposition, gratuitement, l’ensemble de ses ressources grand public sur ce thème.

Chacun, professionnel ou particulier, peut ainsi s’informer librement sur les projets de recherche menés par l’Institut du cerveau sur le sujet de l’AVC, mais aussi consulter des fiches pratiques sur ses causes, ses symptômes, son diagnostic et ses traitements. Une vidéo et un podcast sont également disponibles.



Les fiches maladies de l’Institut du cerveau sur l’AVC

Tout savoir sur l’accident vasculaire cérébral (AVC)

Les causes et les mécanismes biologiques

Les symptômes et le diagnostic

Les traitements

Une vidéo à consulter à l’occasion de la Journée mondiale de l’AVC



Comprendre en 2 minutes

L’accident vasculaire cérébral, avec Anne Léger



Podcast

OPEN BRAIN BAR #10 – La rééducation post-AVC

Les dernières avancées de l’Institut du Cerveau sur l’AVC

• Un nouveau modèle mathématique de la connectivité cérébrale après un AVC

4 mai 2022



• Un nouvel outil diagnostic pour la négligence motrice post-AVC

9 mars 2021



• Prédire la récupération de la négligence visuelle après un AVC

27 février 2019



• AVC : des régions cérébrales associées à une moins bonne récupération

10 décembre 2018

