Journée Mondiale des Sourds : Rendez-vous à Lyon !

Comme chaque année à Lyon, un programme d’animations sera proposé le samedi 17 septembre, place Louis Pradel, afin de célébrer la Journée Mondiale des Sourds.

À l’occasion de la journée mondiale des Sourds qui a lieu le samedi 17 septembre ou le dimanche 18 septembre, selon les pays, de nombreuses animations culturelles et de sensibilisation auront lieu dans toute la France. Ce sera notamment le cas à Lyon où une journée de festivités et d’animations sera organisée le samedi 17 septembre, de 11h à 18h, sur la place Louis Pradel (Lyon 1er).

Cet événement se tient à Lyon chaque année lors de la Journée Mondiale des Sourds (JMS) ou “Deaf Pride”. Parmi les activités proposées, vous pourrez notamment, que vous soyez entendant, sourds ou malentendant :

– participer à des conférences,

– vous informer et échanger sur les différents stands associatifs,

– vous initier à la LSF ou langue des signes française,

– profiter de jeux pour les enfants,

– assister à des spectacles visuels et de chant-signe…

« Toutes les idées et toutes les motivations sont bienvenues, précisent les organisateurs. Cet événement a pour but de lutter contre les préjugés, contre les inégalités, les injustices, et pour faire vivre et rayonner la langue et la culture Sourde ! ».

Pour en savoir plus sur le Journée Mondiale des Sourds à Lyon, rendez-vous sur la page dédiée : https://www.facebook.com/JMSLyon/