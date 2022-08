La beauté quand on ne la voit pas : Découvrez le podcast de Véronique Barreau

“La beauté quand on ne la voit pas” : c’est le sujet abordé par Véronique Barreau à travers le premier podcast de sa toute nouvelle série “Comprendre nos différences” !

C’est l’histoire des différences humaines et de ce qui fait de nous des êtres uniques et colorés.

COMPRENDRE NOS DIFFERENCES, une émission en podcasts pour s’éveiller à la magie du vivant.

Pour ce premier épisode, on parle BEAUTÉ quand on ne voit pas : quelle idée de la beauté se fait-on quand on ne peut plus la voir ? Qu’en est-il du rapport à sa propre beauté et à celle des autres ? La mise en beauté par le maquillage fait-elle alors encore sens ?

On en parle aujourd’hui avec Jenny :

Épisode 1 – Comprendre nos différences. La beauté quand on ne la voit pas.

