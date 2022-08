Des séances adaptées à tout handicap à l’Opéra Comique de Paris

Envie d’une sortie culture originale ? Pourquoi ne pas venir découvrir la magie du chant associé au théâtre à l’Opéra Comique de Paris ? Nous vous proposons ici un gros plan ainsi que toutes les informatiques pratiques concernant les aménagements dédiés aux spectateurs en situation de handicap.

Outre son architecture magistrale et ses décorations à couper le souffle, l’Opéra Comique de Paris propose en toutes saisons une riche programmation alliant musique et théâtre, chants et histoires, comédies et… drames. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’opéra comique ne se rapporte pas forcément au rire : il s’agit en fait d’un genre mixte, qui alterne les airs chantés et le théâtre parlé. Par opposition, l’opéra classique propose des spectacles uniquement chantés. Si l’Opéra Comique de Paris s’adresse aux spectateurs de tous âges, selon les représentations choisies, ses équipes ont également à cœur d’accueillir le public plus large possible, en faisant de l’accessibilité une priorité, notamment au regard des personnes en situation de handicap.

Des séances adaptées aux différentes familles de handicap à l’opéra Comique de Paris

Ainsi, des « séances relax » sont régulièrement organisées : elles reposent sur un dispositif d’accueil inclusif, bienveillant, visant à faciliter la venue au théâtre de personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques et imprévisibles pendant la représentation : autisme, polyhandicap, handicap mental, handicap psychique, maladie d’Alzheimer… Dans ce cadre, « le public et les artistes sont prévenus et les codes habituels assouplis pour que chacun puisse profiter du spectacle et vivre ses émotions sans crainte du regard des autres », précise l’équipe de l’Opéra Comique.

Audiodescription, boucles magnétiques, chansigne et emplacements dédiés

Des séances en audiodescription sont également proposées à destination des spectateurs en situation de handicap visuel. Ils bénéficient alors d’une description de la mise en scène, des costumes et des décors grâce à un casque qui leur est remis.

Des casques d’amplification et des boucles magnétiques sont prévus pour les spectateurs sourds et malentendants. Par ailleurs, un spectacle en chansigne figure à la programmation : le concert « Chansons à partager », interprété en langue des signes.

Concernant les spectateurs à mobilité réduite : La salle Favart bénéficie de 16 emplacements spécifiques qui leur sont réservés. D’autre part, une entrée dédiée et accessible se trouve au 5 rue Favart, avec un ascenseur qui permet l’accès à l’ensemble des espaces du théâtre.

Bon à savoir : un demi-tarif est accordé à toute personne en situation de handicap et à son accompagnateur sur présentation d’une carte d’invalidité.

À l’affiche de l’Opéra Comique de paris

Lakmé. Raphaël Pichon et Laurent Pelly s’emparent de ce monument de l’Opéra Comique, succès international joué plus de 1600 fois depuis sa création, et servi par une distribution de haute volée. Séance relax le 2 octobre. Séances en audiodescription les 2 et 6 octobre.

Armide. Dans une Syrie de croisades et de légendes, la reine Armide interprétée par Véronique Gens tombe amoureuse de Renaud, son prisonnier. L’une des plus grandes héroïnes du répertoire, revient Salle Favart, entre combats et enchantements, sublimés par Lilo Baur et Christophe Rousset. Séance relax le 13 novembre.

La Petite Boutique des horreurs. Malmené par le fleuriste qui l’emploie, Seymour cultive en secret une plante exotique. Problème : l’étrange végétal est carnivore… Un spectacle déjanté et familial, dans la pure tradition de cette comédie musicale à succès, drôle et horrifique à la fois. Séance relax le 11 décembre 2022. Séances en audiodescription les 11 et 21 décembre.

Plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.opera-comique.com/fr/accessibilite



En photo : Le bâtiment de l’Opéra Comique vu de l’extérieur © Opéra Comique