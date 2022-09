Le Musée Camille Claudel organise sa Semaine de l’Accessibilité

Du 10 au 16 octobre 2022, le Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine organise sa Semaine de l’Accessibilité.

Consacrée à la vie, au parcours et aux incroyables œuvres du sculpteur Camille Claudel, le musée éponyme organise, du 10 au 16 octobre 2022, dans ses locaux de Nogent-sur-Seine, sa Semaine de l’Accessibilité.

Objectif : faire découvrir au plus grand nombre son offre culturelle adaptée aux personnes en situation de handicap et sensibiliser le grand public à ce thème.

Cet événement reposera sur trois temps forts : une rencontre professionnelle, une semaine dédiée aux groupes en situation de handicap et un week-end événementiel ouvert à tous.

Des visites dédiées aux groupes de personnes en situation de handicap

Ainsi, du 10 au 14 octobre, des créneaux de visites seront spécialement réservés aux groupes d’enfants ou adultes en situation de handicap. Au programme : des visites descriptives et tactiles pour les malvoyants et non-voyants, des visites interprétées en langue des signes française, et des visites multisensorielles pour les personnes en situation de handicap mental ou cognitif.

À noter que le Musée Camille Claudel est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un week-end d’animations ouvertes à tous

Ensuite, un week-end événementiel ouvert à tous aura lieu les 15 et 16 septembre. À cette occasion, le public, avec ou sans handicap, sera invité découvrir le musée et ses collections à travers des médiations variées et gratuites.

Cette année, le musée propose notamment d’explorer la notion de processus créatif. En ce sens il mettra à la disposition des participants des matériaux et des sources d’inspiration afin de leur faire découvrir les différentes étapes de fabrication d’une œuvre, et à comprendre le travail d’un sculpteur au XIXe siècle grâce à des activités qui feront appel à tous les sens et seront adaptées à tous.

Parmi les animations proposées :

– une visite les yeux bandés pour découvrir les œuvres emblématiques du musée en faisant appel à l’ouïe et au toucher ;

– un atelier interactif en langue des signes française (LSF) ;

– un spectacle de contes en LSF sur le thème de l’or autour du Sakountala de Camille Claudel et des Topographies Imaginaires de Fabienne Verdier ;

– une visite multisensorielle sur le thème du processus créatif et atelier de modelage intergénérationnel sur le thème de l’inspiration.

Un temps de réflexion à destination des professionnels lors de la semaine de l’accessibilité du Musée Camille Claudel

En parralèle, le mardi 11 octobre, l’équipe du Musée Camille Claudel animera une journée dédiée aux professionnels. « Moment privilégié de rencontre entre les institutions culturelles et les structures médico-sociales, cette journée sera notamment l’occasion de découvrir les différents dispositifs et projets d’accessibilité développés par le musée Camille Claudel, commentent les organisateurs. Pour sa troisième édition, nous orienterons la réflexion autour de l’accueil des personnes autistes au musée ».

Pour plus d’informations sur la Semaine de l’Accessibilité du Musée Camille Claudel : https://www.museecamilleclaudel.fr/

Photo © Musée Camille Claudel Abril M Barruecos