Le regard de l’entourage sur le handicap : un café en ligne avec Ma Boussole Aidants

Vendredi 22 juillet à 13h30, les animateurs de la plateforme d’information et d’orientation “Ma Boussole Aidants” organiseront un “café en ligne” visio à destination des aidants et des proches qu’ils accompagnent. L’objectif sera d’aborder la question du regard de l’entourage sur la différence, et plus particulièrement celle liée au handicap, que celui-ci soit visible ou invisible.

Cet événement sera animé par Oriane Blondiaux, Art-thérapeute, Spécialisée en Orthopédagogie, accompagnatrice d’enfants en situation de handicap, et Sandrine Le Moelle, maman de 3 enfants porteurs de troubles cognitifs, également fondatrice de l’association de soutien Les Z’atypiques fantastiques. Elles interviendront aux côtés des équipes de Ma Boussole Aidants.

Chacun évoquera ses réactions, ses causes et leurs impacts pour la famille au prisme du vécu de Sandrine et du regard d’expert d’Oriane. Le but sera également de soulever des pistes pour gérer au mieux cette dimension et les ressources sur lesquelles il est possible de s’appuyer au quotidien.

Ce café en ligne dédié au thème du regard de l’entourage sur le handicap est gratuit et ouvert à tous. Pour y participer, rendez-vous ici : https://urlz.fr/iMbh

Vous pouvez également vous rendre sur la page Facebook de l’événement.