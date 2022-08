Les mondiaux de para-athlétisme 2023 seront organisés à Paris

Andrew Parsons, président du Comité Paralympique International, a annoncé que Paris serait la ville organisatrice des mondiaux de para-athlétisme 2023. Gros plan sur cet événement qui aura lieu un an avant les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024.

C’est officiel. Andrew Parsons, président du Comité Paralympique International, a annoncé la nouvelle, en présence Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge des personnes handicapées, Pierre Rabadan, adjoint auprès de la Maire de Paris en charge des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et Marie-Amélie Le Fur présidente du Comité Paralympique et Sportif Français. L’organisation des prochains Championnats du Monde World Para-Athletics (WPA), à savoir les mondiaux de para-athlétisme 2023, revient à la France et à la ville de Paris.

Rendez-vous du 8 au 17 juillet 2023 pour un grand événement handisport

Porté et organisé par la Fédération Française Handisport, cet événement se déroulera du 8 au 17 Juillet 2023, au stade Charléty, théâtre du traditionnel Grand Prix International WPA, le Handisport Open Paris. Les dernières expériences de la France en la matière remontent à 2013, à Lyon, puis à 2002, à Villeneuve d’Ascq.

« World Para Athletics est extrêmement heureux d’annoncer que Paris accueillera nos Championnats du monde pour la première fois en 2023, a commenté Haozhe Gao, Directeur World Para Athletics. Nous connaissons la qualité de cette ville en matière d’organisation et le nombre d’événements sportifs organisés réussis parle d’eux-mêmes. Nous savons l’impact que le para-athlétisme peut avoir sur le changement de regard envers les personnes en situation de handicap et que la pratique peut transformer des vies sur et en dehors de la piste. Paris’23 a le potentiel de proposer les meilleurs Championnats du monde de tous les temps avec une vision claire pour un héritage post-événement prônant les valeurs d’inclusion, de diversité, d’accessibilité et de durabilité ».

Les mondiaux de para-athlétisme, un test grandeur nature avant les Jeux de Paris 2024

À l’aube des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cet événement pourrait être un « Test event international » avant les Jeux, mais aussi du site du Stade Charléty pour les compétitions officielles, de la Cité Internationale Universitaire de Paris, voisine de l’enceinte sportive pour l’hébergement des délégations, et des mairies de Châtillon et de Montrouge, pour les sites d’entrainements envisagés dans le dossier français. En tout cas, la Fédération et Paris’23 pourront compter sur le soutien confirmé de l’État et du Ministère des Sports, de la Région Île-de-France, de la Mairie de Paris, du Comité Paralympique et Sportif Français.

« Nous sommes très fiers de porter ce projet de Paris’23, nous le visualisons déjà, nous le rêvons déjà, avec toutes les synergies et l’héritage qu’il peut apporter, a déclaré en ce sens Guislaine Westelynck, présidente de la FFHandisport. Je suis heureuse de l’appui des partenaires institutionnels, qui se sont immédiatement positionnés sur la ligne de départ à nos côtés. Quelle fantastique opportunité de célébrer les athlètes du monde entier, un an avant l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024. Ça ne sera pas une répétition, mais une véritable occasion pour le public de découvrir tout le talent des athlètes venus de plus d’une centaine de Pays ».

Un événement majeur du handisport international

L’organisation de cette compétition à Paris marque ainsi le retour en France de la deuxième plus grande compétition paralympique internationale après les Jeux.

En effet, pas moins de 1 700 athlètes et plus de 800 officiels et membres des staffs, venus de 120 pays, sont attendus sur la piste du mythique Stade Charléty, pour 9 jours d’épreuves, ouvertes aux sportifs handisport et sport adapté. Qu’ils soient paraplégiques, déficients visuels, amputés, infirmes moteurs cérébraux, déficients intellectuels, tous participeront pour remporter l’une des 172 médailles d’or décernées.

En termes d’organisation, près de 1000 bénévoles seront présents chaque jour pour faire vivre l’événement, ainsi que 200 juges et officiels, et plus de 11 000 repas seront servis quotidiennement.

« La Fédération Française Handisport et le Comité d’organisation souhaitent faire de PARIS’23 une édition marquante avec des standards élevés d’accueil, d’organisation générale, sportive, avec une médiatisation amplifiée et expérience spectateur au plus près des exploits, à un an des Jeux de 2024, grâce à l’expérience acquise pour l’organisation d’événements internationaux majeurs », affirment les organisateurs.

Quelques chiffres sur PARIS’23

120 nations

1700 athlètes

800 membres des staff et techniciens

200 juges et officiels

1 000 bénévoles par jour

172 médailles d’or distribuées