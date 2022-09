Lingerie et handicap : des sous-vêtements pour toutes les femmes

Deux grandes marques de vêtements s’associent pour proposer aux femmes en situation de handicap une gamme de lingerie accessible à toutes et facile à utiliser.

Faciliter le quotidien des femmes en situation de handicap à travers une gamme de lingerie facile à utiliser tout en restant esthétique et agréable à porter : telle est la vocation de la nouvelle collection de lingerie « Aerie et Liberare » lancée en août 2022.

Composée de culottes, soutiens-gorges et bralettes (soutiens-gorges sans armatures), celle-ci résulte d’un partenariat entre la marque de vêtements et sous-vêtements « Aerie » et la marque de lingerie inclusive « Liberare ».

De la lingerie facile à utiliser, avec ou sans handicap

Le point fort et l’originalité de cette nouvelle collection de lingerie résident dans le fait que les sous-vêtements sont particulièrement faciles à enfiler, à attacher ou à détacher.

Concrètement, les soutiens-gorges disposent ainsi de languettes et d’attaches centrales placées à l’avant, contrairement aux collections de soutiens-gorges standards dont les attaches sont placées à l’arrière, les rendant de fait beaucoup plus difficiles d’accès, y compris pour une personne qui ne serait pas en situation de handicap !

Les culottes proposées bénéficient également d’un système de fermeture placé sur le côté, ce qui permet d’enfiler les sous-vêtements aussi bien en position assise, allongée ou debout.

Pour s’adapter aux différents types de handicap et aux préférences de chacune, ces fermetures peuvent être magnétiques, à crochet ou en velcro (scratch adhésif).

Blanc, noir, beige, rose, prune… différents coloris sont proposés, pour des tarifs allant de 25 à 58 euros.

Aider les personnes en situation de handicap à se sentir belles

Au-delà de son aspect pratique et accessible à tous, la nouvelle collection « Aerie et Liberare » porte un objectif beaucoup plus large : aider les personnes en situation de handicap à se sentir belles, à s’accepter, à s’affirmer et à exister comme tout un chacun dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le monde de l’entreprise, de l’industrie de la mode ou dans la rue lorsque les regards se croisent.

Une volonté clairement affichée par Emma Butler, fondatrice et PDG de Liberare : « Avec l’union d’Aerie et de Liberare, nous alimentons le feu de la révolution de l’inclusion… les personnes handicapées sont belles, à la mode et dignes d’une auto-acceptation radicale. Bien sûr, la communauté des personnes handicapées le sait déjà. Savez-vous ce qui est aussi important que d’avoir des personnes handicapées devant la caméra ? Avoir des personnes handicapées derrière la caméra et à tous les niveaux de l’entreprise. Notre directrice de la création, Alyssa, est un incroyable cerveau derrière la création de toute notre marque… Les personnes handicapées sont des experts dans des choses au-delà du handicap.

Nous croyons vraiment en l’évolution de l’industrie de la mode. Cela ne signifie pas seulement mettre des mannequins handicapés sur les podiums ou devant la caméra… c’est très important, mais cela signifie aussi donner du pouvoir aux personnes handicapées en les plaçant dans des positions de pouvoir et en amplifiant les voix des handicapés ».

Des propos confirmés par ceux d’Alyssa Sylva, directrice de la création de Liberare : « La plupart des vêtements adaptés sont médicaux ou laids. Ce n’est ni mignon, ni féminin, ni sexy. C’est quelque chose que nous avons vraiment pris à cœur avec notre première ligne. Il n’y a pas grand-chose pour que les personnes handicapées se sentent belles. Nous avons donc travaillé dur pour vraiment faire passer cela dans notre première ligne. Mais nous sommes aussi une équipe composée de personnes handicapées et d’alliés non handicapés. Nous avons tous été touchés par le handicap d’une manière ou d’une autre, ce qui nous rend plus passionnés par ce que nous faisons ».

Pour en savoir plus sur cette collection de lingerie adaptée au handicap, rendez-vous sur les sites : https://www.ae.com/us/en/x/aerie/featured/adaptive-intimates-and-accessories?menu=cat4840006&pagetype=shp et https://liberare.co/blogs/all/aerie-liberare-partnership

