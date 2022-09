Lire avec des troubles dys : Une application pour aider les enfants

« Les ptits monstres dys », c’est le nom de l’application lancée par Rémy Altina. Celle-ci a pour but d’aider les enfants ayant des troubles “dys” à pratiquer la lecture de façon ludique et quotidienne, et ainsi de les encourager à lire régulièrement.

Lire avec des troubles “dys”, cela devrait être un plaisir. C’est le cas avec la nouvelle application « Les ptits monstres dys ». En effet, cette application a été réalisée dans le but de faciliter la lecture pour les enfants atteints de troubles « dys » mais aussi de la rendre plus accessible. Cette fonctionnalité, régulièrement mise à jour, contient différents types de contenus à lire : « Le journal des ptits monstres », un journal d’actualités destiné aux 6-10 ans, mais également des petits exercices pour les élèves du CP au CM2, adaptés aux enfants qui ont des troubles « dys ». Il y a également de nombreuses autres rubriques à découvrir… L’application permet, d’autre part, de tester ses connaissances avec de nombreux quiz. L’invention de Rémy Altina est aussi participative ; il est possible de proposer des articles et de devenir un vrai journaliste-reporter. Il suffit pour cela d’écrire un petit message dans la section dédiée dans l’application.

L’accessibilité comme priorité

L’un des principaux buts de l’application est l’accessibilité. C’est pour cela que cette dernière permet à chacun de choisir le mode de lecture qui lui convient grâce à différentes options : Police d’écriture aérée, texte écrit avec une couleur, lecture vocale, exercices téléchargeables et plus encore. « Les ptits monstres dys » s’adresse à tous les enfants atteints de dyslexie et autres difficultés de lecture, mais également à tous les curieux et avides de découvertes. Autre objectif important de l’application : faire lire les enfants, et ce, même s’ils souffrent de troubles dys. C’est pour cela qu’elle recommande 5 à 10 minutes de lecture par jour pour que les jeunes deviennent des lecteurs actifs, quelque chose que la société actuelle perd de plus en plus et qui est pourtant primordial.

Rémy Altina, un créateur impliqué

Cette application, nous la devons à Rémy Altina. Ce dernier est père de 3 enfants et passionné de nouvelles technologies. Il est également très bien placé pour parler de ce sujet car il est professionnel du handicap en pédiatrie. Il intervient auprès des enfants pour les aider à progresser et notamment à utiliser les outils numériques, qui, selon lui, sont d’une importance véritable : « Je constate quotidiennement les bénéfices de ces outils », déclare t-il. Mais l’idée de l’invention de l’application est survenue suite à un déclic. Ce déclic a été d’avoir en face de lui des enfants avec une étiquette « en échec scolaire » car ils ne répondaient pas aux normes « classiques » à cause de leur handicap. Mais ces derniers étaient, selon Rémy, « curieux et volontaires » et méritaient de pouvoir progresser et acquérir des compétences. C’est également l’une des raisons pour lesquelles il a mis en place cette application, en plus de sa volonté d’encourager les enfants à lire quotidiennement, avec ou sans troubles “dys”.

Pour découvrir le site des “ptits monstres”, rendez-vous ici : https://linktr.ee/lesptitsmonstresdys

Une initiative admirable …