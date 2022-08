Livre disponible en grands caractères : Meurtres en série à Giverny

“Meurtres en série à Giverny”, un livre disponible en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe.

Une saison touristique s’achève à Giverny qui s’apprête à retrouver sa quiétude hivernale quand une jeune femme un peu paumée est retrouvée morte face à la maison de Claude Monet. L’inspecteur Delâttre, assisté de Danièle, sa fidèle coéquipière, tente de reconstituer le puzzle. Les soupçons se resserrent autour de certains jardiniers travaillant dans les jardins du maître de l’impressionnisme. Et bientôt, un second corps est découvert… Les investigations des deux policiers révèlent, par petites touches, la part d’ombre de ce village normand devenu célèbre, où les touristes accostent et repartent, où les habitants restent à quai, sous l’ombre déterminante de la Fondation Monet.

“Meurtres en série à Giverny” de Christine Cloos. 340 pages, 22,40 €, Taille 20, ISBN : 978-238-299-070-4. Un livre disponible en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe.

