Livre écrit en grands caractères : “La vie a plus d’imagination que nous”

“La vie a plus d’imagination que nous ”, un livre écrit en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe

Récemment séparée de Clément, Léna redoutait une fois encore les vacances de Noël dans le tumulte familial. Mais elle n’imaginait pas un tel cataclysme. Là, c’est son père qui s’y met ! Avant Noël, elle doit le chercher à l’hôpital : on l’a trouvé ivre mort devant un cimetière… Qu’est-ce qui lui a pris ? Outre cela, sa mère a décidé de la recaser avec Clément, Mamie Jacotte l’a inscrite en secret sur un site de rencontres et son oncle Xavier a invité un SDF… Comme toujours, les vacances s’annoncent plus qu’animées ! Heureusement : neige, chocolat chaud, marché de Noël et traditionnelles décorations sont au programme !

« La vie a plus d’imagination que nous » de Clarisse Sabard. Un livre écrit en grands caractères publié par les éditions de La Loupe. 420 pages, 22,80 €, Taille 19, ISBN : 978-2-98299-040-7

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition de livres écrits en grands caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Pour obtenir plus d’informations sur ce livre écrit en grands caractères proposé par les éditions La Loupe, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editionsdelaloupe.com/