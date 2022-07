Livres écrits en caractères agrandis : “La robe du Lutetia”

“La robe du Lutetia”, l’un des livres écrits en caractères agrandis proposés par les éditions de La Loupe.

À la mort de leur grand-mère, Lisette, dans les Cévennes, deux sœurs découvrent dans ses armoires une robe gardée sous clé qu’elles ne connaissent pas. Intriguées, elles vont mener une enquête, remonter ainsi le temps jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale et découvrir des secrets inavoués. Ces vérités mises au jour vont bouleverser tout un village car derrière l’histoire officielle, tout est nuances de gris… « La robe du Lutetia » de Laure Boutault. 2 volumes de 320 pages, taille 20, ISBN : 9782382990506 & 9782382990490, 19.50 euros x 2. Un ouvrage qui fait partie des livres écrits en caractères agrandis proposés par La Loupe.

