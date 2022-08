Livres édités en grands caractères : “À l’encre bleue”

“À l’encre bleue”, l’un des livres édités en grands caractères proposés par les éditions de La Loupe.

Le « Phénomène des Chalous », c’est elle, Reine Bellefontaine, la nouvelle institutrice du village. Un phénomène car, en dépit d’être jeune et inexpérimentée, d’être nommée dans une petite commune au cœur des montagnes où l’école n’est plus qu’un bâtiment tombant en ruine sans matériel ni livres, Reine est têtue, fantasque et déterminée.

Ses erreurs de débutante et les embûches causées par certaines personnes malintentionnées seront vite dépassées grâce à son ingéniosité et à son enthousiasme, au point de s’attirer finalement la sympathie des élèves et de leurs parents et de devenir une personnalité influente au sein du village…

“À l’encre bleue”, de Nadine Thirault. 370 pages, 22,60 €, Taille 19, ISBN : 978-238-299-065-0. L’un des livres édités en grands caractères proposés par les éditions de La Loupe.

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en caractères agrandis, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge. Et toujours, dès deux livres achetés ou 30 euros d’achat : un livre gratuit à choisir parmi une large sélection ou une revue de jeux offerte, ainsi que le port offert en Colissimo.Pour obtenir plus d’informations sur les livres édités en grands caractères proposés par les éditions La Loupe, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editionsdelaloupe.com/