Livres édités en gros caractères : “Le guerrier de porcelaine”

En juin 1944, le petit Mainou, 9 ans, futur père de l’auteur, vient de perdre sa mère. On décide de l’envoyer, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de démarcation, chez sa grand-mère qui a une ferme en Lorraine. Ce sont ces derniers mois de guerre, vus à hauteur d’enfant, que fait revivre Mathias Malzieu, mêlant sa voix à celle de son père. Mainou va rencontrer cette famille qu’il ne connaît pas encore, découvrir avec l’oncle Émile le pouvoir de l’imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre dans une France occupée. Un roman intime, alliant humour et poésie et qui interroge sur les liens puissants de la filiation.

“Le guerrier de Porcelaine”, de Mathias Malzieu. 330 pages, 22,40 €, Taille 19, ISBN : 978-238-299-081-0. L’un des livres édités en gros caractères proposés par les éditions de La Loupe.

