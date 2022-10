Mode et déficience visuelle : Le podcast de Véronique Barreau

“La beauté quand on ne la voit pas” : c’est le sujet abordé par Véronique Barreau à travers sa toute nouvelle série “Comprendre nos différences” ! Elle aborde cette fois-ci la mode et la déficience visuelle.

COMPRENDRE NOS DIFFERENCES, une émission en podcasts pour s’éveiller à la magie des différences humaines et à ce qui fait de nous des êtres uniques et colorés.

Véronique BARREAU donne la parole aux hommes et aux femmes atypiques, pour nous délivrer leur vision du monde.

Dans ce troisième épisode, on parle MODE QUAND ON NE VOIT PAS, avec Jenny, qui nous présente, entre autres, l’association Un Regard pour toi, dont les bénévoles accompagnent en shopping les hommes et les femmes déficients visuels.

La mode quand on ne la voit pas – Le podcast de Véronique Barreau.

Pour cette première série de podcasts, retrouvez Véronique BARREAU et ses invités pour parler BEAUTE, MODE, APPARENCES et RAPPORT A SOI : quelle idée de la beauté se fait-on quand on ne peut pas la voir ? Comment vit-on le rapport à soi quand le corps n’est plus capable de faire comme avant ?

️ Une émission créée par Véronique BARREAU, psychologue et directrice de JAVAISPASVU, avec le soutien du mag Handirect.

️ JAVAISPASVU accompagne les questions d’image, d’estime, de confiance en soi des personnes atypiques, handicapées et touchées par la maladie.

️ www.javaispasvu.com Instagram barreau.veronique