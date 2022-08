Orientation et agroalimentaire : Un guide pour les jeunes et adultes

Élaboré par l’association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture et de l’agroalimentaire (APECITA), le Cahier Expert « Orientation, mode d’emploi » fournit des informations pratiques et concrètes aux jeunes et adultes souhaitant se tourner vers ce secteur.

L’APECITA, association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture et de l’agroalimentaire (APECITA), publie la nouvelle édition de son Cahier expert « Orientation, mode d’emploi ». Dans cette publication l’APECITA présente toutes les clés pour faire connaître les formations du vivant aux jeunes et aux adultes.

Des conseils d’orientation adaptés à chaque situation pour rejoindre l’agroalimentaire

Parmi les différentes situations évoquées :

– Vous êtes en 3ème. Quel baccalauréat choisir ?

– Vous avez un bac. Vous voulez faire des études courtes, des études longues ?

– Vous avez une formation bac+2 minimum, vous voulez poursuivre vos études ?

– Vous avez un diplôme et/ou une expérience, vous souhaitez vous spécialiser ?

Du financement aux débouchés en passant par les témoignages

Vous y trouverez également des informations pratiques sur :

– Le financement de la formation et les formations éligibles

– Les dispositifs : CPA. CPF. CEP…

– La formation à distance, la reconversion, les débouchés par niveau de formation, l’installation… ainsi que de nombreux témoignages.

L’APECITA a été créée en 1954. Elle a été agréée par l’ANPE en 1970 et reconnue d’utilité publique en 1971. En 1981, elle est devenue, par la volonté des partenaires sociaux, une association paritaire au service de l’ensemble de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de l’Environnement.

Pour en savoir plus sur ce guide dédié à l’orientation vers le secteur agroalimentaire et pour découvrir les autres guides de l’APECITA, rendez-vous ici : https://www.agrorientation.com/page/les-publications-2431.htmlhttps://www.agrorientation.com/page/les-publications-2431.html

