Ouvrage écrit en gros caractères : Le ghetto intérieur

“Le ghetto intérieur” est un ouvrage écrit en gros caractères et proposé par les éditions de La Loupe. Il évoque la période de la Shoah en Pologne et la percée des nazis en Europe.

Un ouvrage accessible écrit en gros caractères. Militaire polonais juif de naissance, Vincente a émigré en Argentine en 1928 où il s’est marié, est devenu père, et s’est enraciné. En revanche, sa mère et son frère sont restés en Pologne et, alors que les nazis entament une percée inquiétante en Europe, Vincente se ronge d’angoisse pour eux. Plus tôt, Vincente leur avait suggéré de le rejoindre mais n’avait concrètement rien mis en œuvre pour les y aider. Lâcheté ? Abandon ? Impuissance ? Dès lors, et quel que soit l’impact sur sa famille, son travail et ses amis, Vincente s’enfonce dans le silence… une protection, une digue, un refuge, un ghetto tout à la fois.

Prix des libraires de Nancy 2019 – Prix de la Renaissance Française 2019 – Prix Choix Goncourt de la Roumanie – Prix Choix Goncourt de la Belgique

Thèmes : Shoah, exil, Pologne, Argentine, souffrance psychologique, liens familiaux.

« Le ghetto intérieur » de Santiago H. Amigorena. Taille 20, 274 pages, ISBN 978-2-84868-937-1, 21 €.

