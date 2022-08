Parentalité et handicap en Auvergne Rhône-Alpes : Rencontre

Le collectif “être parHANDS” et ses partenaires organisent à Lyon une rencontre dédiée au thème “Parentalité et handicap” en Auvergne Rhône-Alpes.

“Parentalité et handicaps : où en sommes nous en Auvergne Rhône-Alpes ?” : Tel sera la thème de la 3e rencontre animée par le Collectif “être parHANDS” le vendredi 14 octobre 2022 à Ocellia Lyon. Objectif : favoriser les échanges entre parents en situation de handicap et professionnels.

Un événement organisé en partenariat avec Ocellia, Le lien, la Consultation parentalité Henry Gabrielle, la PMI de la métropole du Rhône, le CRIAS et Jennifer Fournier.

“L’accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap est une question émergente ces dernières années. Des services ayant développé un savoir professionnel spécifique existent mais sont très diversement répartis sur le territoire hexagonal et en nombre insuffisant, commentent les organisateurs. Pourtant des initiatives variées se développent ici et là. C’est le cas en Auvergne Rhône-Alpes. Le Lien à Clermont Ferrand, la consultation à la parentalité de l’hôpital Henry Gabrielle proposent des accompagnements aux parents en situation de déficience motrice ou sensorielle. Les professionnel/le/s de la PMI de la métropole du Rhône ont travaillé, et continuent de le faire, avec et auprès de parents concernés. Mais le territoire est vaste et des zones entières n’en bénéficient pas. Alors comment mailler la région, partager les savoirs, faire émerger les compétences ?”.

La PCH parentalité est également venue renforcer les dispositifs d’aide. Mais ceux qui y ont droit en bénéficient-ils ?

Et qu’elle est la place des parents ? Comment s’emparent-ils de cette question qui les concerne au premier chef ? Participent-ils aux dispositifs d’accompagnement et de quelle façon ?

Autant de questions qui seront abordées lors de cet événement dédié au thème de la parentalité avec un handicap en Auvergne Rhône-Alpes.

“Enfin, il semble que, sur la région AURA, les parents avec une déficience intellectuelle ou psychique soient les grands oubliés de cette aventure”, déplorent également les organisateurs.

Pratique

Le vendredi 14 octobre de 8h30 à 16h30.

À Ocellia Lyon, 20 rue de la Claire, 69009.

Les inscriptions seront ouvertes dès le mois de septembre 2022.

Mail : [email protected]

Facebook : Collectif Etre parHands