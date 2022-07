Partir en vacances : Les aides proposées par le service public

Afin d’aider toute personne qui le souhaite à partir en vacances, quel que soit son budget, la DILA informe sur les différentes aides et assistances proposées par le service public.

Selon la DILA, direction de l’information légale et administrative, la moitié des Français qui renoncent à partir en vacances le font pour des raisons financières. Afin de faciliter leur quotidien et de leur permettre de partir en vacances, quel que soit leur budget, elle diffuse et publie sur le site Service-Public.fr une liste des aides financières qu’elle propose, ainsi que des conseils pour s’orienter vers les bons organismes.

Des aides financières de la CAF pour partir en vacances

Séjours en villages vacances ou en campings, colonies de vacances, activités sportives, loisirs… Savez-vous que des aides financières peuvent être allouées par votre caisse d’allocations familiales (Caf) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA) lorsque le coût des vacances est un frein pour envisager de partir ? Le dispositif Vacaf, appelé aussi AVF, permet de ne payer que le reste à charge du séjour ou de la location de vacances. En savoir plus.

Une aide de 250 euros pour les 18-25 ans

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez partir en vacances ? L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances vous propose une aide portée à 250 € en 2022 pour un hébergement à la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en Europe, parmi une sélection de séjours du programme Départ 18:25. Quelles sont les conditions ? Le point avec Service-Public.fr.

L’Aide aux vacances AVE ou AVF pour les enfants et les familles

Certaines caisses d’allocations familiales (Caf) accordent à leurs allocataires une aide financière pour les vacances. Cette aide appelée Aide aux vacances pour les enfants ou les familles (AVE et AVF) prend partiellement en charge les frais d’un séjour de vacances pour votre enfant ou pour votre famille. Pour bénéficier de cette aide, vous devez notamment toucher une prestation familiale de la Caf. Consulter la fiche.

Les centres de loisirs pour l’accueil des enfants

Le centre de loisirs accueille les enfants les jours d’école et pendant les congés scolaires. Les enfants sont encadrés par des animateurs. Le nombre d’animateurs varie en fonction de l’âge des enfants accueillis. Se renseigner ici.

Un chèque-vacances aussi valable pour les loisirs

Le chèque-vacances est une prestation d’aide aux loisirs et aux vacances. Ce titre permet de financer le départ en vacances ainsi que des activités culturelles et de loisirs (stage sportif, camping, colonies, transport, restaurant, parc d’attractions, spectacle, musée…). Certaines Caf ou caisses de mutualité sociale agricole (MSA) accordent au niveau départemental des aides financières (dispositif Vacaf ou bons “Aides aux temps libres”) pour les vacances de leurs allocataires. Retrouvez-les sur Service-Public.fr.

Des séjours de loisirs pour enfants et adolescents proposés par les colonies et centres de vacances

Les colonies et les centres de vacances proposent des séjours de loisirs. Ils doivent être constitués en structures d’accueil collectif avec hébergement et respecter des règles de fonctionnement. Le coût varie suivant l’organisme auquel vous vous adressez. Tout savoir sur les démarches.

Côté étudiants : Peuvent-ils sous-louer leur logement pendant leurs vacances ?

Sous-louer son appartement du parc privé pendant l’été peut permettre aux étudiants de faire des économies. C’est légal mais il y a des règles à respecter. Service-Public.fr vous explique.